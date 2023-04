Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao: quem vence o BBB deste ano?

Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao são as finalistas do “BBB 23”. Na noite de domingo (23), após a eliminação de Larissa, as sisters que restaram no jogo celebraram muito a chegada ao top 3. A folia, inclusive, seguiu pela madrugada. As Desérticas brindaram, comemoram brigadeiro, fizeram dancinhas e tiveram altos papos sobre o game. Já tá ficando com saudade da edição? Calma, que ainda não acabou!

O que fez cada uma chegar na final? Na área externa, o top 3 do “BBB 23” resolveu analisar a passagem de cada uma delas pela casa. Primeiro, Aline Wirley e Bruna Griphao elogiaram Amanda. “Você é doce, extremamente engraçada. Você é luz. Que amiga que você é. Você é linda”, disse Aline. “Que história linda. Sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de ninguém, seguindo seu coração. Você tem que ter muito orgulho”, completou Bruna.

Depois, as sisters falaram sobre Bruna Griphao. Para Amanda, a atriz foi quem mais se transformou no reality. “Você é uma pequena grande mulher. Você tem um brilho dentro que você ofusca”, elogiou Amanda. “Você é uma mulher tão consciente. Atenta a tudo o que está acontecendo. Você é encantadora. Você é indomável”, completou Aline.

Sobre a ex-Rouge, Amanda também não economizou elogios. “Aline Wirley é fortaleza. Uma das pessoas que eu conheço com maior sabedoria e resiliência que já encontrei. Você tem uma doçura pra falar: assuntos tão importantes de maneira tão doce. Você não deixa que suas cicatrizes te definam. Você mostra que aquilo passou e ‘agora sou essa pessoa aqui’. Você é uma fortaleza. Você sabe as palavras certas pra falar. Você não agride as pessoas”, diz Amanda.

Recordando momentos importantes da temporada, as siters também resolveram avaliar cada participante que passou pela edição. Elas falaram dos aliados aos rivais, e encontraram pontos fortes para elogiar todos que um dia fizeram parte do “BBB 23”. Caiu uma lágrima aí também? “Aqui é muito louco, porque as pessoas que a gente mais sente aquele incômodo é aquela pessoa que mais parece com você, em algum lugar. O que te incomoda é o que você enxerga em você mesmo”, refletiu Bruna Griphao, puxando o papo.

Noite da final terá shows de Carlinhos Brown, Iza, Mumuzinho e Lauana Prado

Faltam menos de 24 horas para a grande final da 23ª edição do “Big Brother Brasil”. Hoje, dia 25 de abril, o público conhecerá o(a) vencedor(a) da temporada e descobrirá quem leva para casa o maior prêmio da história do programa. Em meio às grandes emoções da noite, apresentações dos artistas Carlinhos Brown, Iza, Mumuzinho – que formam o trio de técnicos do “The Voice Kids” – e Lauana Prado vão levar ao público um repertório diverso, com sucessos de diferentes ritmos da música brasileira.

Quem também estará presente são os participantes que já deixaram a casa do “BBB 23”. Todos vão curtir o show da final junto com Tadeu Schmidt, no estúdio do reality, torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias, do “Big Brother Brasil”.

Prêmio é de R$ 2,88 milhões

O prêmio final do “BBB 23” (Globo) será de 2,88 milhões. A edição já tinha o maior prêmio da história do reality, mas o recorde foi batido novamente, com a eliminação de Larissa. A marca patrocinadora depositou mais R$ 30 mil no valor total, além dos R$ 30 mil frutos da aposta de Amanda.

Qual era o valor do prêmio antes?

Antes da saída de Larissa, o prêmio estava em R$ 2,82 milhões.

Quem apostou em quem?

Como apenas Amanda estava fora do paredão, ela foi a única a apostar, e optou por colocar uma moeda em cada uma das três emparedadas.

