Camerata Madeiras Dedilhadas e Coral Infantil se apresentam nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira, 15 de dezembro, a partir das 19h30, a Paróquia São José (R. Pedro Celestino, 1446) será palco de um espetacular concerto de Natal, promovido pela SETESCC e a FCMS, em parceria com a UFMS. Este evento marca o início da temporada natalina do projeto Catedral Erudita, que tem se destacado nos festivais de Bonito e América do Sul.

O concerto contará com a participação da renomada Camerata Madeiras Dedilhadas e do Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS (PCIU), sob a regência dos talentosos Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim. Os solos ficarão por conta de Angelica Jado e Eliseba Manhães. Uma oportunidade imperdível para os amantes da música clássica e tradicional.

O repertório cuidadosamente selecionado inclui não apenas as canções natalinas mais tradicionais, como “Gloria a Deus nas Alturas”, “Noite Feliz” e “Surgem Anjos Proclamando”, mas também obras clássicas notáveis do período natalino, como o coro “Aleluia” de Haendel, Coro “Jesus, Alegria dos Homens” de Bach e “Laudate Dominum” de Mozart. Destaque especial será dado à produção colonial de mestres mineiros como Emerico Lobo de Mesquita e cariocas como Padre José Maurício Nunes Garcia.

A Camerata Madeiras Dedilhadas, composta por talentosos músicos, oferecerá uma experiência única ao combinar o timbre de violões com instrumentos de sopro/madeiras, como clarinete, fagote, oboé e flauta. Com um repertório diversificado, que abrange desde o Barroco e Classicismo até a música clássica brasileira e regional de Mato Grosso do Sul, o grupo tem conquistado palcos em todo o estado e além, recebendo solistas de destaque nacional.

Coral

O PCIU, Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS, sob a regência de Ana Lúcia Gaborim, é uma proposta de educação musical pelo canto coral. Com grupos para iniciantes e coralistas mais experientes, o PCIU tem se destacado em diversos eventos, inclusive participando de festivais virtuais durante a pandemia. O grupo já teve a oportunidade de se apresentar ao lado de artistas renomados como Almir Sater e Guilherme Rondon, e sua participação neste concerto representa a contrapartida da UFMS no projeto.

Este concerto de abertura da temporada natalina promete ser uma experiência única, unindo a tradição das canções natalinas à maestria da música clássica. A entrada é gratuita, proporcionando a todos a oportunidade de vivenciar a magia do Natal através da música. Não perca a chance de participar deste evento memorável na Paróquia São José.