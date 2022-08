Cabine é inaugurada no centro da Capital para incentivar a leitura e o turismo local

Projeto do vereador Ronilço Guerreiro em parceria com o Hotel Jandaia visa democratizar o acesso aos livros

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Foi feita na manhã desta segunda (22) a inauguração da Cabine de Livros, na esquina das ruas 13 de Maio e Barão do Rio Branco, e que faz parte do projeto “Vamos fazer de Campo Grande uma cidade de leitores”, do vereador Ronilço Guerreiro, que também mantém projetos como Biblioteca dos Terminais, que são sete, Gibiteca, Gibicicleta, Freguesia do Livro, Vanteca e, em 30 dias, duas Bikes do Livro que levarão livros a mercados e outros estabelecimentos pela cidade.

Para o vereador, o projeto vai incentivar não apenas a leitura, mas também vai influenciar no turismo. “Eu acredito que nós precisamos democratizar o acesso ao livro. Eu acredito que na verdade não é que as pessoas não gostem de ler, é que o livro não chega na mão do leitor. Então, com o livro próximo, as pessoas vão ter livre acesso aos livros. Então essa cabine de livros, além de ser um incentivo à leitura, vai provocar um espanto, porque [com] – uma cabine telefônica de Londres – nós queremos também trabalhar a cultura, o turismo, e provocar nas pessoas tudo isso, onde as pessoas vão tirar selfie… E gente vai querer fazer uma campanha muito ampla com os moradores da região, as pessoas que moram em apartamentos, com o comércio, porque livro parado não conta história.”

Ronilço conta também que, por meio do projeto “Vamos fazer de Campo Grande uma cidade de leitores”, no ano passado, foram doados 100 mil livros nos terminais de ônibus e que, somente neste ano – até agora –, já foram doados mais de 120 mil livros.

Outro ponto que o vereador salienta é que a cabine em si foi feita toda de material reciclável e foi doada pela empresa parceira Aço & Aço. “Isso tudo que vocês estão vendo aqui é material reciclado, são restos de carros que foram batidos e foram trabalhados para que tivéssemos a cabine, mostrando, ainda, a preocupação com o meio ambiente.”

Parceria com Hotel

Jandaia Valdir Vanderlei Vieira, dono do Hotel Jandaia, onde a cabine foi instalada, afirmou que “quando nos foi proposta a parceria com o projeto Cabine da Livros, embarcamos no mesmo momento. Não só embarcamos no projeto, como acolhemos a ideia de que a primeira Cabine de Livros estivesse sob nosso cuidado. A leitura estimula a criatividade, exercita o cérebro, melhora a concentração, amplia o vocabulário, desperta o senso crítico e transporta o leitor para outro universo. E esta viagem não física, mas viagem de sonhos, de inclusão, que a leitura vai proporcionar não só aos campo-grandenses, mas também a nossos hóspedes”.

Para Antônio Pedro Fernandes, a instalação da cabine ali é importante. “Acho muito legal, muito bom, é importante para quem trabalha aqui perto, porque incentiva a leitura.”

O neto de Antônio, Guilherme Fernandes Victor, de 11 anos, afirma que gosta de ler e “acha muito bom ter esses livros aqui”. Vestindo uma camiseta do famoso anime Naruto, o pequeno diz gostar de mangá (quadrinhos japoneses) e mostra um visível brilho nos olhos ao saber que na Gibiteca – que fica no Jardim Seminário – também tem mangás à disposição de leitores mais ávidos. “Sério? Eu gosto muito, acho muito legal esse projeto, vou tentar ler também”, finaliza.

