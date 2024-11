Burger Fest! Evento nacional chega pela primeira vez a Campo Grande com dez estabelecimentos participantes

Começa nesta sexta-feira (1), um dos maiores roteiros gastronômicos de hambúrguer do país, o Burguer Fest. Pela primeira em Campo Grande, o evento chega ao lado de mais quatro capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, para celebrar sua 19º Edição e 12 anos de história. Com oito hamburguerias participantes, o Burger Fest vai até o dia 30 de novembro.

Apresentado pela marca Heinz, com patrocínios da McCain e Pepsi Black, cada hamburgueria participante poderá mostrar uma criação própria, feita especialmente para o evento, com objetivo de promover a cultura do hambúrguer e mostrar o melhor da qualidade campo-grandense nesse tipo de prato. Elas ainda irão introduzir acompanhamentos exclusivos, com a possibilidade de incluir sabores inovadores da linha Heinz, como os ketchups de bacon, cebola caramelizada, picante e Curry, novidade da marca.

As hamburguerias participantes — La Burgerz, Carnívoros Burger, Tendas Burguer, Safari Burger & Grill, Búfalo Beef Burger, Burger Pub, Vaca Loka e Make Burgers — foram cuidadosamente selecionadas, por uma curadoria especializada, para representar o melhor da cultura do hambúrguer artesanal, proporcionando experiências únicas aos apaixonados por gastronomia.

Claudio Baran, criador do festival, destaca uma das novidades de 2024: o ranking Burger Fest dos 50 melhores hambúrgueres do Brasil, que serão eleitos pela curadoria do festival e pelo voto popular por meio do site: burgerfest.com.br.

Marlon Bruno de Lima, proprietário da hamburgueria Tenda’s Burger, é um dos participantes do evento. Empresário do ramo desde 2017, Lima conta que começou sem experiência, apenas com a vontade de dar certo.

“Começamos no bairro Taveirópolis, apenas com uma tenda e um conteiner, dai o nome. Em 2019, após tentar de tudo na região, resolvemos mudar de ponto e encontramos no bairro União o lugar perfeito para darmos continuidade no nosso trabalho. Já estamos há cinco anos nesse novo ponto e sempre crescendo e nos desenvolvendo a cada ano”, recorda.

E o Tenda’s Burger já carrega selos nesses sete anos de trabalho. “Neste ano tivemos a felicidade de levar o prêmio de melhor hambúrguer do MS pelo Champions Burger 2024, um evento que contou com mais de 40 hamburguerias de todo o Estado. Esse prêmio veio para alimentar ainda mais nosso sonho de continuar crescendo e fazendo um bom trabalho para nossa região que abraça a gente com tanto carinho”, conta.

Simples, mas autentico

Pão brioche, burger bovino 160g, queijo mussarela, mix de pimentões e cebola roxa chapeados, finalizado com ketchup picante da Heinz, ainda acompanhado com bolinho de frango cremoso ao alho-poró, especialmente para o festival. Ficou com vontade? Essa é a criação de Lima para o Burger Fest.

“Para o burger fest escolhemos o “Mexicano” que é um burger simples, mas que traz muita autenticidade para quem gosta de um toque de picância e muito sabor”, detalha. O valor é de $40,00.

Atuais campeões do melhor hambúrguer de MS, o empresário acredita que ser selecionado para o festival é uma grande responsabilidade. “É uma alegria, ainda mais em um evento patrocinado pela Heinz. Traz muita visibilidade para gastronomia do nosso Estado sobretudo para nossa categoria porque de fato, quanto mais se fala em hambúrguer, mas se consome hambúrguer”, entende.

Ele ainda ressalta que a união dos donos das hamburguerias de Mato Grosso do Sul. “Em toda hamburgueria ou restaurante, qualidade deve ser obrigação e não diferencial ainda mais se tratando de MS onde temos a melhor carne e muitos outros insumos de qualidade. Na nossa categoria, o principal diferencial, na minha opinião, é a união dos donos de hamburgueria. Temos um grupo com mais de 120 donos de hamburgueria que se encontram, trocam informações, realizam workshops, fazem compras coletivas e fortalecem nosso ramo”, destaca.

“Esperamos surpreender para estarmos presentes nas próximas edições”, finaliza.

O festival já injetou em mais de 10 anos cerca de R$5 milhões no mercado de hambúrguer nacional, atingindo a marca de mais de 1,8 milhão de hambúrgueres consumidos, com aproximadamente 3.000 estabelecimentos espalhados pelo Brasil, gerando um valor de R$150 milhões em vendas. A criação e organização do Burger Fest é da Agência KRP que também assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer.

Confira quais são os hambúrgueres servidos:

* Búfalo Beef Burguer, com o Véio do Rio: Pão de Brioche selado na manteiga, Hambúrguer 180g de búfalo precoce, Crispy de mandioca, Crispy de carne soleada, Molho do chef, Mussarela de búfala, Rúcula, ketchup Heinz Bacon e Cebola Caramelizada.

* Burguer Pub, com Crazy Burger 2.0: Pão brioche, hambúrguer 170g, queijo cheddar scar, bacon, carne louca, aioli e Ketchup Heinz Bacon e Cebola caramelizada.

* Carnívoros Burger, com o Texas: Pão de brioche selado na manteiga, burger assado na brasa, queijo provolone, cupim defumado e salada coleslaw.

* La Burguerz, com Manhattan: Pão de Brioche, Pacu empanado, Molho tártaro, Ketchup Heinz Curry, Chips de batata.

* Safari Burguers & Gril, com Safari Explorer: Pão com gergelim selado na manteiga caipira, Burger de ponta de costela 160g, provolone de búfala defumado, bacon crocante, rúcula, tomate, maionese artesanal e Ketchup Heinz.

* Vaca Loka, com Pantaneiro: Pão, hambúrguer 150g, mussarela, carne seca desfiada, banana frita, cebolinha, requeijão e maionese verde.

* Make Burguers, com Matula Bacon Mk: carne de sol desfiada, requeijão cremoso e a crocância do empanamento, servido no irresistível pão brioche, maionese de salsa caseira, alface americana, vinagrete de cebola roxa vibrante, bacon crocante e de acompanhamento ketchup Heinz.

Por Carolina Rampi

