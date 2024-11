Agendão! Rodeio, shows e pós-Halloween agitam fim de semana na Capital

Ainda tem opção de feira criativa e show tributo ao Bee Gees

Chegamos em mais um fim de semana, com muitas atividades culturais para quem não quer passar a folga em casa! Nesta sexta-feira (1) e sábado (2), quem gosta de rodeio poderá acompanhar a etapa Master do Campeonato Mundial de Rodeios, realizada pela PRB – Professional Bull Riders.

A etapa Master será realizada durante a exposição agropecuária da raça Nelore, Expogenética MS, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O ganhador dessa etapa garante uma vaga para a grande final em Las Vegas. Além disso, no dia 03 de novembro vai acontecer o 1° Leilão de Touros de Rodeio da PBR, da história do Brasil, dois touros campeões mundiais serão comercializados.

O presidente da Associação sul-mato-grossense de Criadores de Nelore, Paulo Matos, reforça a importância da competição e as novidades culturais da exposição.

“Teremos leilões, a feira de provas equestres e a etapa do PBR, maior evento de rodeio do planeta. Será um evento de grande porte aqui, além da agenda de shows, que será na mesma arena do rodeio, com Jads e Jadson, Leonardo e Bruno e Marrone. Além disso, teremos eventos no Parque de Exposições, com restaurantes, praça de alimentação e parque de diversão. Será um evento completo para o produtor rural, para quem gosta dos exporte e para se divertir com a família”, destacou.

SEXTA-FEIRA (01)

Elas Cantam “Alzira E”

O show apresenta as múltiplas facetas de Alzira E, uma referência musical importante para o Estado. Em um verdadeiro pacote 3 em 1, o espetáculo trará releituras de sua obra performadas por três importantes cantoras: Bianca Bacha, Lauren Cury e Karla Coronel se unem para esse momento único, refletindo a assinatura musical de cada uma dessas mulheres da nova geração da nossa música. Uma soma potente, trazendo inovação e irreverência para o palco unindo a pujança sonora e arranjos sólidos em homenagem a essa grande artista completamente fiel às manifestações da cena nova e contemporânea da época e a cultura popular de onde surgiu. A classificação é livre e o espetáculo será no Sesc Teatro Prosa, rua Anhanduí, 200, de forma gratuita.

Sunset Growler Station – edição Forróck

Em plana sexta-feira, das 18h a 00h, a Sunset Growler Statio traz uma novidade: o primeiro Halloween do Growler, com a união dos estilos musicais Forró e Rock, trazendo recordações de um breve passado campo-grandense dos antigos FoRRóck, estilos que abrilhantam a noite com a participação das bandas Ipê de Serra fazendo aquele Forróck pé de serra e On The Road com os clássicos do Rock com uma pegada forrozeira, decoração temática especial da casa, concurso de fantasias, premiações aos destaques da noite, muita cerveja e chopp gelado. Com ingressos no terceiro lote no Sympla, o bar fica na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

Non Stop Club

Neste sábado 02/11 a festa SHAKE de SP retorna a NON com uma super produção com 3 atrações renomadas e aclamadas. DJ LISI SOARES, LEOTITO (DANCER) e DANNY COWLT (PERFORMER) vão fazer o melhor Halloween do MS. O bar fica na Rua Pimenta Bueno, 127, Amambai.

SÁBADO (2)

Bee Gees Alive

Os fãs de Bee Gees já podem comemorar. Uma das maiores bandas em tributo aos irmãos que marcaram geração em todo o planeta desembarca em Campo Grande, dia 02 de novembro, com duas apresentações no Palácio Popular da Cultura (18h e 21h). Bee Gees Alive reproduz fielmente a mítica banda dos irmãos Gibb, com impecáveis performances de interpretação que conquistam absoluto sucesso em todos os locais que apresentam o tributo, executando clássicos como Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, Night Fever, More Than a Woman, How Deep is Your Love. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Sunset Growler Station

A Sunset Growler Station (Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira) realiza neste sábado sua ‘Super Festa do Ano’, com show tributo com a banda Coldplayers, que trarão os maiores sucessos da banda britânica, e banda Redenção, que vem com o som do NXZERO, para os emos de plantão. A abertura da casa é às 18h, especial NXZERO às 19h e especial Coldplay às 21h30, com ingressos em seu terceiro lote no Sympla.

Mirante Pub

Prepare-se para uma noite de muito som brutal! A noite terá muito metal autoral com as bandas The Black Hole trazendo seu característico goregrind, seguido pela lendária banda Sul Mato Grossense Katastrofe, Mørkalv Black Metal pantaneiro e God of Carnage para fechar essa noite intensa com seu agressivo Death Metal. O Mirante Pub fica na Rua Doutor Zerbini, 53, Chácara Cachoeira.

Feira Ziriguidum

Como todo primeiro sábado do mês, a Praça do Preto Velho se enche de cultura, arte, música e economia criativa com a Feira Ziriguidum, a partir das 16h. Nessa edição haverá apresentação de Jerry Espindola, coletivo de Trans para Frente, Keertana, projeto Alma Negra com Samba e Ancestralidade, além de feira criativa e muita comida boa.

Curta Campo Grande

O Festival Curta Campo Grande | Curta MS, que se estende até sábado (2 de novembro), reúne duas mostras competitivas, Curta Brasil e Curta MS, além de mostras temáticas como Hors Concours, Diversidade, Sessão Livre e Mostrinha. A programação inclui sessões com acessibilidade, laboratório de projetos, oficina de fotografia, debate com realizadores e a cerimônia de encerramento, que ocorrerá no espaço Capivas.

DOMINGO (3)

Feira Borogodó

Já no domingo, é dia de Feira Borogodó, na Praça Coophafé, na rua das Graças, 3164. Com mais de 300 expositores, a feira traz economia criativa, cultura, artesanato, gastronomia e apresentações culturais do Coletivo Arte em Movimento (9h30), Palhaça Mixirica (10h10), Rômulo Monteiro (10h50), Dj Tamys (11h30), Vozmecê (12h20), Coquetel Blue (13h10) e Samba do Caramelo (14h).

Som da Concha

O Som da Concha 2024 traz, no domingo (3), um show imperdível para o público de Campo Grande: a cantora Jacqueline Costa e o Coletivo 8 se apresentam na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O evento, com entrada gratuita, começa às 18h.

Bloco Reggae 13 anos

Celebrando os 16 anos do grupo Rockers Sound System e os 13 anos do Bloco carnavalesco de Reggae em Campo Grande, o evento “Bloco Reggae 13 anos” movimenta uma vasta programação no dia 3 de novembro, das 14 horas às 23 horas, na Plataforma Cultural em Campo Grande, com shows de artistas estaduais, nacionais, oficinas de música, dança, exposições artísticas e muito mais.

Parque Gloob

Localizado no estacionamento próximo ao Detran-MS do Shopping Campo Grande, a atração já atraiu 600 mil pessoas em sua temporada por Campo Grande. Maior parque inflável da América Latina, o Gloob conta com mais de 3 mil m² de infláveis variados, com sonorização e decoração temática espacial. O parque funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 21h, com ingressos a partir de R$49.

1º Meet and Truck

Neste domingo (03), das 09h às 18h, acontece o 1º Meet and Truck, um encontro de caminhonetes modificadas que será realizado nos altos da Avenida Afonso Pena (antiga cidade do Natal). A entrada é gratuita, mas com a doação de 1kg de alimento não perecível, os adultos podem andar nas caminhonetes e as crianças em quadriciclos e UTVs. Também terá atrações musicais e food trucks.

Por Carolina Rampi

