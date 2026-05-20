Brasileirão de Laço Comprido 2026: evento deste ano trará novidades como presença das crianças e competição Rainha do Laçob

O som das esporas, o barulho da cavalgada e a tradição da comitiva serão destaque em mais uma edição do Brasileirão de Laço Comprido de 2026, realizado no Parque do Peão do CLC (Clube do Laço Comprido) em Campo Grande. O evento transforma a Capital em espaço de competições, leilões, além de diversão e shows, para todas as idades e de forma gratuita, de 30 de maio a 7 de junho.

Com entrada 100% gratuita, área kids, praça de alimentação e transmissão ao vivo das provas, a programação inclui cavalgada histórica, provas inéditas, leilão e atividades esportivas que prometem atrair novos públicos.

Um dos eventos que traz a raiz sul-mato-grossense é a Prova do Cavalo Pantaneiro, que ganha protagonismo dentro do evento. Para o jornal O Estado, o representante do Núcleo Nacional do Cavalo Pantaneiro, João Antônio Salvetti explicou que o Cavalo Pantaneiro é uma raça natural de Mato Grosso do Sul, conhecida pelo trabalho na lida e nas comitivas, mas que vem sendo reconhecida nas provas de laço no Brasil todo.

“Essa prova será muito importante, pois iremos mostrar o cavalo pantaneiro para o Brasil e para o mundo, é uma prova transmitida, onde haverá os melhores exemplares da raça e os melhores laçadores do Brasil montados em cavalos pantaneiros. Ou seja, é uma prova que mostra a funcionalidade de cavalo, que é do campo, mas também pertence ao esporte. Este ano esperamos de 45 a 60 conjuntos”, afirma João Antônio.

Pela primeira vez, a raça sul-mato-grossense terá uma prova com premiação especial: um carro para o conjunto cavalo-cavaleiro vencedor dentro do Brasileirão.

A novidade deste ano é a união entre corrida e torneios de laço, em parceria com o Instituto MTB Brasil. A corrida de orientação e o mountain bike noturno chegam como atrações inéditas, ampliando o perfil do público participante.

“É inédito isso. Além do mountain bike, que será realizado a noite, e já é um diferencial, com tudo personalizado, teremos a corrida noturna; são dois esportes que cresceram muito no mundo todo e nada melhor do que trazer esse esporte para dentro dessa roupagem do CLC. No domingo o diferencial será as crianças, serão mais de 500, e não só de Campo Grande, há participantes de Bela Vista e Jaraguari, que são polos do ‘MS Pedalando para o Futuro’, projeto social que temos. Acredito que iremos ultrapassar as 600 crianças. Elas ficaram no domingo todo no CLC e além da bike poderão curtir e conhecer o laço comprido. Vamos estar oportunizando não só os adultos como também as crianças”, explica Afonso Brandão, do Instituto MTB Brasil e Cine Produções.

Cavalgada resgata a história da cidade

No dia 31 de maio, a tradicional cavalgada parte da Praça do Rádio Clube, percorre a Avenida Afonso Pena, Ernesto Geisel e Tamandaré até chegar ao CLC, em um trajeto carregado de simbolismo histórico, segundo o Diretor do CLC, Albeldes Junior, conhecido como Petiço.

“Vamos sair da Praça do Rádio Clube, na Afonso Pena, com cavalos e bois para a cavalgada. A simbologia da cavalgada e dois bois, principalmente nessa das de junho, é comemorativa e importante para Campo Grande. A chegada de José Antônio Pereira foi em 13 de junho, apesar da cidade comemorar no mês de agosto o aniversário, foi no mês de junho que ele chegou com os cavalos e bois. Então a cavalgada é uma forma de resgate isso para o campo-grandense”, explica.

Segundo o diretor do CLC, o evento também valoriza a cultura sertaneja com música, dança e integração entre delegações de diversos estados. Sobem ao palco do CLC Marlon Maciel, Canto da Terra, João Lucas & Walter Filho, Léo Goiano & Rafael, Patrícia & Adriana, Zé Ronaldo e Alberto & Onofre.

“São principalmente artistas que cultivam a viola caipira, o bailão, dessa cultura sertaneja que é nossa. Terá estrutura, dança, para toda a família poder confraternizar e trocar experiências com aqueles que vem de fora do estado. O cavalo proporciona isso e esse evento tem 14 delegações que confirmaram presença, do Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas gerais, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, São Paulo… ”

Outro destaque é o leilão de laço de corte, que vai prestigiar os criadores de Mato Grosso do Sul, com mais de 500 animais comercializados e os melhores cavalos do Haras LA, com um mega leilão.

Protagonismo feminino no laço

O crescimento da participação feminina também ganha espaço com a prova exclusiva do Laço Rainha, que recebe amazonas de todo Estado e de todas as idades.

“O laço rainha começou após o Duelo Feminino ser iniciado no interior do Estado e ele veio para cá com uma bandeira, pedindo um espaço a mais. As mulheres podem participar dos duelos, tanto do amador quanto do profissional, mas diante da grande procura e do aumento das amazonas, tivemos a necessidade de trazer uma prova apenas para elas. A prova continua com inscrições abertas, temos mais de 105 amazonas inscritas, então é um momento impar, porque temos amazonas de cinco anos até as 40+”, explicou Suellen Rocha, responsável pela Rainha do Laço.

“A mulher vem valorizando o cavalo, movimentando o comércio este ano haverá um salão para atender amazonas e mulheres que acompanham os maridos competidores, justamente por conta dessa demanda crescente, da mulher que lida com o cavalo, mas é delicada e vaidosa”, reforçou Suellen.

Confira a programação:

No dia 30 de maio será realizado o Nacional do Cavalo Pantaneiro, com premiação em dinheiros para os três primeiros colocados e sorteio de carro; no dia 30 acontece a Cavalgada, com saída às 8h da Praça do Rádio Clube.

Já no dia 1 de junho é a vez do Duelo Profissional, com categorias individuais e premiação para os três primeiros colocados; no dia 2 é a vez do 4º Duelo Haras Barcelona e sorteio de dois carros; 3 e 4 de julho o Duelo Amador e Duelo Amador Elite e premiações para os quatro primeiros colocados.

A competição Rainha do Laço está marcada para o dia 4 de junho, a partir das 18h; no dia seguinte é a vez da competição ‘Veterano e Vaqueiro’, seguido do Mega Leilão Virtual. Nos dois últimos dias ocorre o 2º Encontro Nacional do Laço Comprido, para fechar.

Corridas:

5 de junho: Night Run, de 3, 6 e 15 km;

6 de junho: MTB Night;

6 e 7 de junho: Corrida de Orientação;

7 de junho: Circuito Sesc MTB Kids.

Mais informações podem ser conferidas no Instagram @clc_oficial.

Por Carolina Rampi