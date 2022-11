Bolo de mandioca com coco tem cara de Brasil e sabor de fim de tarde

O bolo de mandioca é uma iguaria tipicamente brasileira. A receita, que tem origem indígena, está ligada ao cultivo da mandioca (também chamada de aipim ou macaxeira) na bacia tropical do Rio Amazonas. A planta era cultivada por muitas tribos no país, e quando os colonizadores portugueses chegaram, perceberam como a mandioca era um alimento importante graças ao farto valor nutricional.

A mandioca é utilizada para fazer receitas doces e salgadas. O bolo de mandioca é um dos mais consumidos no nordeste e no norte do Brasil. Além do bolo, a fécula da mandioca também é utilizada para fazer a deliciosa tapioca. Outras receitas importantes são o pãozinho mineiro de mandioca e o biscoito de tapioca. O bolo de mandioca faz muito sucesso e é consumido no Brasil desde o período colonial.

Ingredientes:

1 pacote de mandioca (800 gramas a 1kg)

3 ovos

1 xícara de chá quase cheia de açúcar

1 vidro de leite de coco

50 gramas de coco ralado

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Preparo:

Higienize a mandioca, rale e esprema bem ela. Transfira para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, bata os ovos e adicione o açúcar, a mandioca ralada e espremida, o leite de coco, o coco ralado, a manteiga, o fermento e misture até tudo se incorporar e virar uma massa.

Transfira a massa para uma forma (pode ser aquelas com furo no meio) untada e leve ao forno preaquecido a 180º graus por cerca de trinta a trinta e cinco minutos. Faça o teste do palito: se ele sair seco, o bolo está pronto.

Agora é só servir. Bom apetite.

