Bispo Marcello Brayner conta como trouxe a Igreja Família de Jesus para Campo Grande

O bispo Marcello José Brayner visitou o estúdio do O Estado Online para a gravação do programa Cidadão Nota 10, onde participou e contou a história de como Campo Grande o encantou ao ponto de abrir a Igreja Evangélica Família de Jesus.

Criada em novembro de 2021 na rua Brilhante, a igreja agora fica na rua Amazonas, n°20. Durante entrevista com Marinalva Pereira, Marcello conta que percebeu um vínculo com a cidade e com os moradores.

No bate papo, o assunto também chegou na música, pois ele é autor de cinco músicas reproduzidas na novela Jesus, transmitida na TV Record em 2018. Segundo o bispo, a canção “Precioso” foi a que mais teve sucesso, além das faixas “Espírito Santo”, “Novo Coração”, “Por Você” e “Segredos”.

Brayner também é popular nas redes sociais e, além de ter mais de 300 mil seguidores, tem vídeos com mais de 10 mil curtidas no perfil dele no Instagram @marcellobrayner.

Durante a entrevista, o bispo entrou em outros assuntos atuais, como o suicídio e a relação entre pais e filhos nos dias atuais. "As notícias, fake news e a vida nos últimos tempos deixaram algumas pessoas incrédulas, é quando que surge a crise existencial, um vazio que só pode ser preenchido por Deus."