Biblioteca Isaias Paim realiza projeto “Férias na Biblioteca” neste sábado; veja programação

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, promoverá no próximo sábado (20), a partir das 13h, o projeto “Férias na Biblioteca”. A iniciativa oferece uma ampla programação voltada para as crianças. As atividades são gratuitas!

Segundo o coordenador da Biblioteca, Aparecido Melchíades, o projeto tem como objetivo proporcionar um ambiente lúdico e educativo durante as férias escolares. “O objetivo é combinar diversão, aprendizado, estímulo ao interesse pela leitura, acesso à cultura, interação social, criatividade, troca de experiências, cooperação, respeito mútuo e fortalecimento dos vínculos com espaços culturais, especialmente com a Biblioteca Pública Estadual”, disse.

Conforme ainda Aparecido, o projeto “Férias na Biblioteca” já se tornou uma tradição. “Há alguns anos, realizamos essa programação para atrair as crianças de forma mais espontânea. Normalmente, elas vêm por meio das escolas, mas durante as férias não costumam frequentar a biblioteca. Por isso, criamos esse projeto, que inclui apresentações culturais e estamos fechando com uma escritora infantil que está lançando seu livro, para atrair as crianças independentemente da escola”, finalizou.

As atividades do projeto incluem brincadeiras, apresentações teatrais, gincanas literárias, contação de histórias, rodas de leitura e oficinas de criação literária e artística.

Com atividades gratuitas, não é necessário fazer inscrição, basta comparecer no local.

PROGRAMAÇÃO

13h: Colorindo as férias

Atividades de pintura, desenho, colagem e criação de temas baseados nos livros do acervo infantil;

14h: Apresentação da peça teatral “A Verdadeira História do Chapeuzinho Vermelho”

Grupo Turma do Bolonhesa;

15h: Exibição do filme “O Menino Maluquinho”

Museu da Imagem e do Som;

16h: Colagem de personagens

Recorte de imagens de personagens dos livros do acervo infantil em folhas de papel A4, criando composições divertidas para estimular a imaginação das crianças;

16h30: Marca-página divertido

Criação de uma lembrancinha para as crianças levarem para casa. Um marcador de página divertido que a criança pode confeccionar e decorar, criando animais ou personagens de sua preferência;

17h: É hora de histórias

Uma atividade cativante e envolvente, despertando o interesse pela leitura por meio da contação de histórias de forma animada, utilizando expressões faciais e gestos para estimular o gosto pela leitura nos pequenos espectadores;

Com Gov MS