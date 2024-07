A diversão durante as férias escolares está garantida com programação do Norte Sul Plaza

Além dos lançamentos do cinema, shopping tem outras atividades para divertir as crianças durante as férias

Com grande parte das escolas iniciando o período de férias a partir desta semana, o Norte Sul Plaza está com a programação recheada de atividades voltadas às crianças neste mês de julho.

‌

A diversão começa pelas lojas do shopping. A Ri Happy está com uma mini colônia de férias gratuita para a garotada, com brincadeiras todos os dias, das 14h às 20h.‌

Já a Slimeria está com oficinas de slime e pulseiras. A iniciativa ainda tem um lado inclusivo para clientes com TEA (Transtorno do Espectro Autista): aqueles que apresentaram qualquer documento de identificação recebem desconto nas atividades, e o preço cai de R$30,00 para R$20,00.‌

As oficinas têm duração de 30 minutos, e a promoção é válida por tempo indeterminado, podendo ser suspensa a qualquer momento sem aviso prévio.‌

Na praça de eventos do Norte Sul Plaza, as crianças podem aproveitar o enorme Aero Kids. O Parque de aventuras foi montado com inflável, helicópteros, aviões e escorregadores temáticos, e a idade máxima permitida para embarcar na diversão é 13 anos. Para crianças menores de 4 anos, é obrigatório que os responsáveis acompanhem a participação no brinquedo.‌

Os valores dos ingressos sofrem alteração dependendo do tempo de permanência no brinquedo e o horário de funcionamento segue o mesmo do shopping, de segunda a domingo.‌

Ingressos: R$ 35,00 de 1 a 15 minutos, R$ 40,00 de 16 a 30 minutos. Após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5,00 para cada 5 minutos adicionais.‌

Crianças com alguma deficiência devem estar acompanhadas pelos pais independente de idade e tem desconto especial de 50% na compra dos ingressos.‌

No sábado (20), também terá oficina gratuita de Pipa, na Praça de Eventos ao lado da Loja Renner, das 14h30 às 16h. Interessados devem se inscrever no link: https://forms.gle/X33Eni1gJRa4iFao7

Cinema

Divertida Mente 2

‌

A animação chegou ao Cinépolis do Norte Sul Plaza para agitar e divertir a criançada. O filme, que é a mais nova estrela da Disney e Pixar, conta sobre os conflitos adolescentes da Riley, enquanto, na sala de controle, todos tentam lidar com a chegada das novas emoções, inclusive da Ansiedade.‌

A história tem divertido até os adultos e é uma ótima opção para a família toda aproveitar o cinema juntos. As sessões dubladas estão com horários disponíveis todos os dias, a partir do horário do almoço até a noite, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou no balcão do cinema.‌

No próximo sábado (20), terá uma sessão inclusiva e adaptada para crianças com TEA e outras deficiências. Para que a sessão seja inclusiva e confortável a todos, as luzes da sala permanecerão acesas em 50% da capacidade de iluminação, durante toda a sessão. Além disso, o volume do som será reduzido e todos poderão entrar e sair do local quando quiserem.

O Horário da sessão será divulgado nas mídias sociais do Norte Sul Plaza: www.instagram.com/nortesulplaza

‌

Meu Malvado Favorito 4

‌

A continuação das aventuras do anti-herói Gru estreou há uma semana no Cinépolis do Norte Sul Plaza e promete muita diversão. Na história, a família dá as boas-vindas a um novo membro, o Gru Jr., que pretende atormentar seu pai.‌

O filme já foi sucesso nas três versões anteriores e teve até um spin-off de Minions. Agora, a história volta às telas para encantar toda a família com sessões dubladas todos os dias, a partir do início da tarde. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site do cinema ou ir direto no balcão do Cinépolis do Norte Sul Plaza.

Lucas e Gi EM: Dinossauros‌

Mais uma opção para toda a família! Nesta aventura, que mistura diversão e ciência, dois irmãos precisarão correr contra o tempo para impedir os planos de uma cientista de trazer os dinossauros de volta para a Terra. O filme é uma produção brasileira e tem apenas uma sessão disponível no cinema, às 13h.‌

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou direto no balcão do cinema do Norte Sul Plaza e a promoção Todos Pagam Meia está de volta na Cinépolis Norte Sul às sextas-feiras. Aproveite essa oportunidade de pagar meia-entrada no valor do ingresso inteiro em todas as sextas-feiras do mês.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram