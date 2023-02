BBB 23: Ricardo vence a Prova do Anjo; veja como foi a dinâmica foi a dinâmica

O pipoca Ricardo ganhou a Prova do Anjo do BBB23, neste sábado (18), além de ganhar a oportunidade de imunizar alguém da casa – salvando-o de ir para o Paredão -, o Anjo tem direito a um almoço especial e deve escolher duas pessoas para o Castigo do Monstro. A seguir, veja como foi a dinâmica e quem disputou a prova.

Durante a prova, os brothers tiveram três desafios. No primeiro, precisaram achar a bebida gelada. Depois, precisaram achar o cupom de desconto pra usar no app. E, por fim, ganhou o Anjo quem fez a entrega mais rápida. Somente os brothers Lari e Cezar não participaram da prova e passaram para a fase final Ricardo, Sarah Aline e Gabriel Santana.

Veja os eliminados por fase:

1ª fase: Procurar a bebida gelada. Eliminados: Bruna, Domitila, Aline, Key e Marvvvila (por não encontrarem as bebidas).

2ª fase: Sarah, Fred e Gabriel encontraram os cupons. Cristian e Ricardo encontraram cards com o poder de tomar o lugar de alguém na fase final. Cristian escolheu roubar a posição de Fred, mas, logo em seguida, seu lugar tomado por Ricardo.

3ª fase: Sarah, Ricardo e Gabriel disputaram para ver quem fazia a entrega mais rápida, andando por uma pista de seis estações, como em um jogo de tabuleiro. Quem deixasse a bebida cair, voltava para o começo, assim como se deixasse a bebida encostar em qualquer parte do corpo. Brothers eliminados anteriormente e escolhidos por cada participante sorteavam a cor das fichas que indicavam o quanto cada participante poderia se movimentar, sendo que: Guimê sorteou para Ricardo Marvvila para Sarah Fred Nicácio para Gabriel Cada ficha tinha o seguinte valor: Quem tirasse a ficha vermelha, não andava. Quem tirasse a amarela, andava uma casa. Quem tirasse a verde, andava duas casas. Ricardo entregou as bebidas primeiro e se tornou o Anjo da semana.

O vencedor, além do poder do Anjo, levou 1 ano de Zé Delivery.