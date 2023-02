Divulgados novos editais do concurso público da Polícia Militar de MS

Foi divulgado na edição desta sexta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE), publicações relacionadas ao Concurso Público de Provas e Título da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul para provimento em cargo de soldado. Entre os atos, estão a alteração dos Gabaritos Oficiais Definitivos da Fase I – Prova Escrita Objetiva, a relação nominal dos candidatos convocados e a classificação.

No edital n.24/2023, está a alteração dos Gabaritos Oficiais Definidos da Fase I – Prova Escrita Objetiva, após a anulação de questões da Prova Objetiva reconhecida pelo Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistência Nacional). Em outro ato, está a publicação do resultado da Prova Escrita Objetiva, contendo a relação nominal de todos os candidatos convocados, em ordem alfabética, acompanhada da respectiva pontuação obtida e da situação do candidato na Fase I.

Já o edital n.26 divulgou a publicação da classificação dos candidatos aprovados na Fase I – Prova Escrita Objetiva, incluindo os candidatos aprovados após a republicação do Gabarito Definitivo. Em seus anexos constam a relação geral de todos os candidatos aprovados na Fase I, em ordem decrescente de pontuação e crescente de classificação. Nos Anexos II e III, constam as relações dos candidatos que se autodeclararam negros e índios no ato da inscrição.

Para consultar os gabaritos, a classificação dos candidatos e demais informações sobre o certame, acesse os editais disponíveis no Suplemento da edição n° 11.081, do Diário Oficial do Estado.