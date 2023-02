BBB 23: Após ‘treta’ com fãs de Juliette, Paula é eliminada com 72,5% de votos

Com 72,5% dos votos, a sister Paula foi a quarta eliminada do BBB (Bigo Brother Brasil) de 2023, na última terça-feira (14). A biomédica disputava a permanência no reality com Amanda, MC Guimê e Bruno Gaga. Internautas alegam que a eliminação de Paula ocorreu devido aos ‘cactos’, fã clube de Julitte, ganhadora da edição 2021, após Paula comparar uma participante com a ganhadora, de forma depreciativa.

O apresentador Tadeu Schmidt começou o discurso de eliminação falando sobre jogo individual e em grupo na casa. “Chegou a hora. Vocês perceberam como a lógica desse encontro, dois grupos tão grandes… Vários laços são frágeis. Tem gente que está no mesmo grupo e não combina. A força pode ser do grupo, mas a responsabilidade é individual (…)”.

“O jogo deu muito errado para um lado nesta semana. Que resposta vocês podem esperar? Vocês não sabem nem quanto saem hoje. É inevitável se comparar com outros emparedados e a conclusão você chega. Quem dessa casa jogou mal? (…)”.

Ele ainda ressaltou que não é possível ‘forçar a barra’ para realizar algo marcante e que autencidade é uma característica fundamental para o jogo.

” Se você faz só para fazer VT, todo mundo percebe (…). A responsabilidade é sempre individual. Que resposta se tem quando os emparedados são todos aliados? E se eu dissesse que saem 2, 3? Quem sai hoje é você Paula.”

