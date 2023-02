Bailinho para os pequenos: Carnaval também é coisa de criança

Carnaval também é coisa de criança e pode fazer muito bem aos pequenos e ajudar no desenvolvimento de habilidades biopsicossociais

Carnaval não é só para adultos e jovens se divertirem nos blocos de rua. Crianças também têm lugar garantido na folia e, acredite, os bloquinhos infantis são uma brincadeira saudável, que aproxima as crianças umas das outras, além de ter a vantagem de afastá-las das telas de computadores e celulares, dando a oportunidade de desenvolver o lado lúdico nas atividades, conforme nos afirma a especialista, a psicóloga Elisangela Rocha de Matos Guimarães.

Ela comenta que a folia direcionada aos pequenos é ótima e saudável. “Sim, são saudáveis, pois ajudam na socialização, aproximam as crianças umas das outras e dos pais ou responsáveis, afastam-nas das telas de computadores e celulares.”

Além da parte em que os bailinhos de carnaval ajudam a socializar, há, também, a contribuição para o desenvolvimento de outras habilidades dos pequenos para o futuro. “É uma atividade lúdica, um mundo novo no imaginário da criança, contribuindo biopsicossocialmente para torná-los adolescentes e adultos criativos, com raciocínio mais rápido e, assim, adquirem experiências e visões diferentes”, explica.

A psicóloga salienta, ainda, que os benefícios são válidos também para crianças neuroatípicas. “Os pais de crianças com TEA (transtorno do espectro autista) podem se preocupar com a mudança de rotina e a sobrecarga sensorial que o evento pode trazer, mas o carinho, cuidado e atenção são os mesmos.”

“O primeiro passo é estabelecer rotinas e expectativas claras antes do carnaval. Isso ajudará a criança a se preparar e se sentir mais confortável com a mudança de rotina. Além disso, é importante escolher um local de evento acessível e seguro, que atenda às necessidades da criança”, comenta. É claro que, como toda e qualquer atividade em ambientes diferentes ou aos quais a criança não está acostumada a ir, alguns cuidados são necessários e importantes, conforme nos explica Elisangela.

“Os cuidados necessários são: ir acompanhados dos pais e responsáveis, os quais deverão assegurar que a criança fique protegida, prestando atenção ao ambiente e horário adequado, respeitando a faixa etária, cuidando para não haver quedas”, comenta a psicóloga.

Elisangela também alerta para a necessidade de se atentar ao bem-estar dos pequenos e de garantir que eles estejam bem hidratados e alimentados. “É muito importante hidratar, alimentar bem a criança, vesti-la com roupas confortáveis para proporcionar uma experiência agradável e segura à criança.”

É importante, também, cercar- -se de outros cuidados, para que a criança possa brincar em segurança. “Tomar cuidado com brincadeiras que usam produtos químicos tóxicos. Com todos estes cuidados, é só aproveitar esta experiência com muita alegria e diversão. As atividades lúdicas e recreativas colaboram para o desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo dos pequenos”, pontua Elisangela.

Folia para os pequenos em CG

Em Campo Grande, já é tradicional a realização de matinês para os pequenos, quer seja nos clubes, quer seja no carnaval de rua dos populares blocos carnavalescos e, mais recentemente, também nos shoppings da Capital.

Desde a formação do Cordão Valu, em 2006, Silvana Valu, líder do grupo, sempre incentivou a presença das crianças nas apresentações do Cordão, na folia de Momo. “As crianças, com o Valuzinho, aprendem desde cedo, a tomar gosto pelo carnaval e pelo samba. Elas serão os futuros foliões do Cordão, por isso, incentivamos”, frisa Silvana.

O Clube Estoril também já tem tradição nas matinês para os pequenos, sempre com atrações e programações diferenciadas. Em 2023, o clube vai ter, além da já tradicional matinê para os baixinhos, também uma noite com baile de carnaval para os adultos.

“Estamos com expectativas muito boas, vai ser o primeiro ano totalmente sem pandemia. Vimos a animação do pessoal já no réveillon, que lotou o Clube Estoril, e esperamos que o mesmo ocorra com o carnaval desse ano”, afirma o produtor Thiago Coutinho.

Em 2023, shoppings da Capital decidiram dar um reforço e promover uma programação toda pensada para que a criançada também possa se divertir de forma segura. “Promovemos essa folia todos os anos e o shopping entra no clima para valer. A alegria do carnaval contagia os lojistas e nossa equipe. É uma época verdadeiramente especial”, pontua Adriano Passos, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês.

O Shopping Norte Sul Plaza vai oferecer, no meio de uma programação especial de carnaval, “bailinhos”. “Estávamos com saudade de receber nossos pequenos na festa mais animada do ano; e por isso caprichamos na programação e atrativos para as crianças”, comenta Stéphanie Brites, gerente de marketing do Norte Sul Plaza.

