Banda On The Road comemora 8 anos de estrada hoje (14)

Neste sábado (14), a banda On The Road celebra oito anos de estrada com um show especial na Cervejaria Canalhas, em Campo Grande. Ao longo dessa jornada, a banda conquistou um lugar de destaque no cenário musical do estado, se consolidando como um dos principais nomes do rock e da cultura local. Para comemorar quase uma década de muito trabalho, a banda promete uma noite cheia de música, interatividade e uma verdadeira celebração de sua trajetória.

Em oito anos a banda coleciona desafios e vitórias. Formada por Rafael Barros, Alex Kundera e Ariel Keller O grupo se consolidou como uma das opções mais queridas no cenário musical de Campo Grande, trazendo uma proposta única ao público e superando obstáculos que foram surgindo ao longo do caminho. Para a reportagem, o baixista e vocalista Rafael Barros, o início foi repleto de esforços para conquistar seu espaço.

“A ideia era criar um acolhimento para nosso nicho e, com isso, fomos conquistando a confiança dos contratantes e do público. Hoje, podemos dizer que atingimos palcos importantes em Campo Grande e em todo o estado, com mais de 500 eventos realizados, incluindo casamentos, festas de formatura e até despedidas de solteiro”, relata Rafael.

A Estrada até Aqui

Desde a formação inicial, a banda passou por transformações, tanto em sua formação quanto em seu estilo musical. Inicialmente composta por quatro integrantes, On The Road se viu em uma reconfiguração quando dois membros deixaram o projeto. Após a saída do antigo baixista Ricardo, o grupo se adaptou à nova dinâmica e novos integrantes, como Rafael Barros, que assumiu o posto de baixista.

A banda sempre teve como foco agradar diferentes públicos, mesclando influências de flashbacks dos anos 60, até o rock internacional contemporâneo, como Linkin Park. “Nosso repertório é vasto, com mais de 300 músicas, e a cada show tentamos proporcionar uma experiência única ao público”, destaca Rafael para a reportagem.

Entre os momentos mais marcantes da banda, o baterista Alex Kundera destaca os shows realizados no Sesc Morada dos Baís, espaço gratuito que permitiu à banda explorar diversas experiências para o público.

“Esses shows especiais foram momentos inesquecíveis. Conseguimos reunir grandes nomes e atingimos recordes de público, deixando nossa marca em um dos lugares mais emblemáticos de Campo Grande. Esses eventos marcaram o auge de uma trajetória que também enfrentou mudanças no comportamento do público, especialmente após a pandemia”, afirma Alex.

Quanto ao futuro, a banda já está se preparando para os próximos passos. Em 2025, a banda espera trabalhar mais para trazer mais novidades e continuar a missão de proporcionar experiencias inesquecíveis para o público. Para a celebração de seus oito anos de carreira, o grupo prepara um show especial que promete ser um marco na trajetória da banda.

“Todos que conhecem a banda sabem que gostamos de muita interação com a tecnologia. E este show de aniversário será todo sincronizado com um telão para amplificar ainda mais nossa experiência. Teremos convidados, amigos, um show totalmente intimista aonde contaremos histórias, falaremos um pouco sobre o projeto, o futuro que nos aguarda, e principalmente muita música, uma noite emocionante espera todos que tiverem por lá”, finaliza Rafael.

Serviço

A banda On The Road a Festa — Especial 8 anos de banda se apresentará hoje (14) ás 17:00 na Cervejaria Canalhas localizada na Rua Oceano Atlântico, 99 Chácara Cachoeira. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Amanda Ferreira