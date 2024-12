2ª edição da Feira Cultural da Sagarana será realizada no próximo domingo (15)

Feira terá Chegada do Papai Noel, Natal Solidário, atrações musicais, dança cigana e carretão

Após o sucesso da primeira edição da Feira Cultural da Sagarana, ocorre no próximo domingo (15), a 2ª edição do evento, que irá trazer a magia do Natal com a chegada do Papai Noel, que receberá doações, irá tirar fotos com as crianças e distribuirá guloseimas.

Localizada na Praça Antônio Papi Neto, no Portal do Panamá, a Feira é a oportunidade ideal para você escolher seus presentes de Natal e curtir um dia delicioso em família e com os amigos. Com muito artesanato, moda plus size, gastronomia, chopp, atrações ao vivo com um rico repertório de MPB, Pop Rock e Sertanejo, carretão para os pequenos, uma apaixonante apresentação de dança cigana e muito mais, o evento promete movimentar a região.

O local é muito arborizado e convidativo, ideal para fazer um passeio no domingo. Na última edição do evento, que aconteceu dia 17 de novembro, famílias aproveitaram para fazer piquenique e curtir um samba ao vivo maravilhoso que foi atração do evento.

A Feira Cultural da Sagarana surge como um projeto voltado para a revitalização da região e o fomento da economia local. Com o objetivo de transformar o local em um espaço para eventos sociais e culturais, o projeto busca proporcionar melhorias e fortalecer a comunidade.

Idealizada por quatro amigas empreendedoras; Beatriz, Dagmar, Luzia e Meliza –, que trazem na bagagem a experiência de expositoras em diversas feiras culturais e na organização de eventos na capital, a Feira da Sagarana é uma união de histórias distintas, mas com um propósito em comum: valorizar a arte, a cultura e as ações sociais. A iniciativa oferece um espaço para o artesanato local, além de promover campanhas sociais e proporcionar uma plataforma para empreendedores compartilharem experiências e impulsionarem seus negócios.

PROGRAMAÇÃO:

O evento terá início às 9h, com música ao vivo de Nando Galeano das 10h às 12h. Em seguida, às 12h30, será realizada uma apresentação de Dança Cigana com Brunno Guimarães, seguida de música ao vivo com o grupo Oh-Phill, das 13h às 14h. A chegada do Papai Noel está programada para as 14h, encerrando as atividades às 15h.

Durante a Feira da Sagarana, convidamos todos a participar da Ação de Natal Solidário. Este Natal será uma oportunidade para fazermos a diferença, com cada doação representando um gesto de amor que pode transformar o Natal de muitas famílias, trazendo alegria e conforto a quem mais precisa. Vamos unir nossas forças e espalhar o espírito natalino com solidariedade e generosidade.

As doações podem ser feitas durante a nossa feira, das 9h às 15h, na Praça Antônio Papi Neto, Portal do Panamá, em Campo Grande – MS. Estamos arrecadando roupas (adulto e infantil), brinquedos usados em boas condições, panetones ou chocotones, e alimentos não perecíveis. Juntos, podemos fazer deste Natal um momento de esperança e alegria para todos. Participe, doe e compartilhe esse gesto de solidariedade com seus amigos e familiares, porque Natal é isso: amor em movimento.

SERVIÇO

A praça Antônio Papi Neto fica localizada entre as ruas: Sagarana, Otávio Mangabeira, Lenir Flores Bergonzi e Tv. Pacaty.