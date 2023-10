Bailarinos do Moinho ganham medalhas no Festival Internacional de Dança de Goiás

Três representantes da instituição participaram do festival e tiveram suas coreografias reconhecidas

Ao todo, eles receberam cinco medalhas, em diversas categorias. O bailarino Marcos Souza recebeu três medalhas, sendo uma de primeiro lugar na categoria Contemporâneo, com a coreografia “Epiderme”, de Pedro Barros; e duas de terceiro lugar: no Jazz, com a coreografia “Fuga”, de Frantiely, e no Clássico, com a variação masculina de “La Fille Mal Garde”.

Já a bailarina Yasmin Rodrigues foi premiada com o terceiro lugar no Clássico, com a variação feminina do ballet de repertório “A Escrava e o Mercador”. O bailarino Pedro Barros também ganhou medalha de terceiro lugar com o “Gran Pás de Deux”, do ballet Diana e Acteon, acompanhado da bailarina Yasmin Rodrigues.

Para o bailarino Pedro Barros, apesar de tantas premiações, a experiência e o aprendizado foram o ponto alto. “Enquanto estivemos lá, conhecemos muitos outros bailarinos, vimos eles dançarem em várias modalidades, tivemos contato com culturas diferentes. A gente procurou absorver o máximo”, conta.

“Além disso, acompanhamos de perto a conexão dos bailarinos dos outros grupos. A força, a garra, a entrega deles para fazer o melhor dentro do palco. O apoio que tinham com o outro. E também trabalhamos em equipe. Éramos uma equipe: não só dançamos como apoiamos, na hora da apresentação do outro. Estamos em constante transformação e aprendizado, mais uma coisa que agregamos ao nosso trabalho”, complementa o bailarino.

A bailarina Yasmin Rodrigues explica que o Festival Internacional de Dança de Goiás foi intenso. “Tivemos uma semana inteira de muitos aprendizados, fizemos cursos com professores renomados, como Telmo Moreira e Bradley Shelver, também marcamos presença no coach de variação de repertório com os professores Telmo Moreira e Andreza Randisek, e ainda aproveitamos o palco maravilhoso do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O festival contava com uma estrutura maravilhosa, que nos acolheu e fez com que tivéssemos uma experiência dançante incrível”.

Para a bailarina, as premiações dão visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo Moinho Cultural há 18 anos. “Fiquei muito feliz pelo reconhecimento do nosso esforço e trabalho, e muito grata por ter essa instituição que acredita e apoia os nossos passos”, destaca.

Já o bailarino Marcos Souza, ganhador de três medalhas, afirma que nunca irá se esquecer da experiência. “Só tenho a agradecer a todos que me ajudaram nesta conquista. Foram sete dias corridos, de muita luta e glória. Espero conseguir participar de mais competições como essa”, comemora.

O Festival Internacional de Dança de Goiás é uma realização do Studio Dançarte, em parceria com o Governo de Goiás e o Conselho Brasileiro da Dança (CBDD). Bailarinos de todo o Brasil apresentaram coreografias de ballet clássico, dança contemporânea, jazz, sapateado, danças urbanas, danças populares e estilo livre. Mais de mil bailarinos participaram do festival.

O Instituto Moinho Cultural SulAmericano atua há 18 anos

O Moinho Cultural é uma OSC que oferece, há 18 anos, para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Corumbá, Ladário, Puerto Suarez e Puerto Quijarro, aulas de dança, música, tecnologia e informática. A formação integral oferecida pela instituição tem duração de até oito anos. O Moinho também atua na formação de intérpretes criadores para jovens e adultos, com a Companhia de Dança do Pantanal, Orquestra de Câmara do Pantanal e Núcleo de Tecnologia. A missão da instituição é diminuir a vulnerabilidade social na região de fronteira Brasil-Bolívia, por meio do acesso a bens culturais e tecnológicos. Desde o início das atividades, mais de 23 mil crianças e adolescentes já foram atendidos pelo Moinho.

Atualmente, ele conta com o patrocínio máster, via Lei de Incentivo Cultural, do Instituto Cultural Vale, bem como patrocínio da Bellalluna Participações LTDA, Energisa, Brinks, BTG Pactual, CaraÍ Empreendimentos LTDA, Hinove, Rodobens, o Apoio Cultural do Instituto FAR, o fomento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, além da parceria com a J. Macêdo e Fecomércio MS-Sesc.

São parceiros institucionais a Prefeitura de Corumbá, Prefeitura de Ladário, Prefeitura de Puerto Suárez, Prefeitura de Puerto Quijarro, Instituto Homem Pantaneiro, IFMS, UFMS, Acaia Pantanal e outros doadores pessoa física e jurídica.

