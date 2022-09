Avó famosa cutuca participante da Fazenda 14

A ex-participante do reality da Record A FAZENDA, Gretchen e avó de Bia Miranda, participante desta 14 edição, usou suas redes sociais esta semana para mandar recado para “neta’.

A rainha do rebolado teria postado um vídeo sugerindo ser melhor do que a neta e a chamando de “apagada”.

Em tom de brincadeira, Gretchen apareceu em vídeo dublando um áudio: “É! A coitada é muito apagada. Não pode ser comparada comigo”, diz o trecho escolhido pela ex-Fazenda.

