Vendaval em São Gabriel do Oeste destelha casas, derruba barracão e deixa moradores sem energia

Na manhã desta sexta-feira (20), moradores do município de São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros de Campo Grande, contabilizam os estragos causados por um forte vendaval que atingiu a cidade na tarde de ontem (19). Conforme a meteorologia, foram registrados ventos de 72 km/h.

Os estragos foram identificados principalmente na região norte, nos bairros Jardim Gramado, São Cristóvão e Fênix. A zona rural também foi atingida pela força dos ventos, que resultaram na destruição de um barracão de suínos de uma produtora local.

Além disso, pelo menos seis postes de energia elétrica foram derrubados com a força dos ventos, o que resultou na interrupção do fornecimento de luz.

O vendaval também provocou o destelhamento de residências, a queda de estruturas, árvores e placas, causando prejuízos em diversas casas da região afetada. Os moradores tiveram que enfrentar ventos fortes e rajadas intensas que duraram cerca uma hora, deixando um rastro de destruição. Uma residência foi completamente destruída pelos ventos, deixando seus moradores em estado de choque.

Uma idosa precisou receber atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após ser atingida por uma telha, arrancada pela força do vento. A vítima recebeu assistência médica no local e não apresentou quadro de saúde grave.

Rescaldo

Equipes das Secretarias de Infraestrutura e Assistência Social do município, juntamente com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, percorrem bairros para contabilizar os estragos. O secretário de Infraestrutura, Eris Barbosa, e a secretária de Assistência Social, Rosane Moccelin, estiveram presentes nos locais mais afetados, oferecendo apoio e assistência às famílias que tiveram perdas materiais.

A secretária Rosane explicou que a Assistência Social já está em contato com os moradores que tiveram suas residências destelhadas, além de prestar apoio ao morador que teve sua casa gravemente avariada, com grande parte dela destruída. “Estamos agindo de forma rápida e eficaz para atender a população. Seguimos à disposição para auxiliar as famílias que sofreram prejuízos”, afirmou Rosane, que disponibilizou o contato do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para aqueles que necessitam de amparo: (67) 99845-4827.

Já o secretário Eris está acompanhando de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros, que está realizando a remoção de árvores caídas sobre vias públicas, redes de energia e muros em diversos bairros. As equipes de infraestrutura seguem monitorando as áreas afetadas, na esperança de que o tempo se mantenha estável e permita uma rápida recuperação da cidade.

Tempo

Apesar da intensidade do vendaval, o volume de chuva na cidade foi baixo, com apenas 2 mm de precipitação registrado na estação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), localizada na avenida Getúlio Vargas.

De acordo com informações fornecidas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a estação meteorológica próxima ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou rajadas de vento atingindo a marca de 72 quilômetros por hora, entre as 13 e 14 horas desta quinta-feira. No entanto, especialistas do Centro acreditam que a velocidade real do vento no local dos danos tenha ficado entre 80 e 90 km/h.

Com informações da Prefeitura de São Gabriel do Oeste.

