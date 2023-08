CBF convoca Seleção Principal Masculina, Pré-Olímpica e Sub-19 Feminina na sexta-feira

A CBF vai realizar três convocações de seleções brasileiras nessa sexta-feira (18), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O fato é uma demonstração da força e dinamismo do futebol nacional, sob a coordenação da CBF, responsável por quase duas dezenas de seleções, incluindo as de futsal e de beach soccer.

“Isso é prova da estrutura e dinamismo da CBF, do futebol brasileiro. Vão ser quase 70 jogadoras e jogadores convocados num dia só. Será um momento especial”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Primeiro, às 14 horas, o técnico Fernando Diniz anunciará lista da Seleção Principal Masculina para dois jogos pelas Eliminatórias do Mundial de 2026 – contra a Bolívia dia 8 de setembro, em Belém; e Peru, dia 12, em Lima. Em seguida, ele concederá entrevista coletiva.

Duas horas depois, Ramon Menezes divulgará a relação da Seleção Pré-Olímpica para dois amistosos programados para setembro, dias 7 e 11, contra o Marrocos. Os jogos serão sediados pelo país africano. Ramon chamará 23 jogadores e aproveitará a data-Fifa de 4 a 12 de setembro para conhecer melhor o grupo.

Já às 17 horas, será a vez de Simone Jatobá convocar 19 jogadoras para a disputa da Liga de Desenvolvimento CONMEBOL Sub-19, cuja primeira fase está agendada para o Uruguai, entre 17 e 24 de setembro. Ela reunirá atletas das categorias Sub-17 e Sub-19 para a competição.

Ramon Menezes e Simone Jatobá também darão entrevista no auditório da CBF.

Com informações da CBF