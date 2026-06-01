Arraiá Solidário da AACC/MS será neste sábado (6) em Campo Grande

Evento beneficente terá quadrilhas, comidas típicas e renda revertida para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer

O Arraiá Solidário da AACC/MS, que há mais de duas décadas reúne empresas, voluntários e parceiros em sua organização, será realizado neste sábado (6), no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.

O evento acontecerá das 11h às 22h. Segundo a entidade, toda a arrecadação será destinada à manutenção dos serviços da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul), única instituição do Estado voltada ao acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

As despesas mensais giram em torno de R$ 400 mil e incluem alimentação, hospedagem, atendimento multiprofissional e suporte às famílias.

Nesta edição, parte da renda será destinada à reforma da Casa de Apoio, que recebe pacientes e acompanhantes durante o tratamento em Campo Grande.

Balanço

Em 2025, a instituição registrou quase 18 mil atendimentos multiprofissionais, acompanhou mais de 300 crianças e adolescentes, realizou 6.346 hospedagens e serviu mais de 31 mil refeições. Desde 1998, o trabalho da AACC/MS contribuiu para a transformação do cenário da oncologia pediátrica no Estado, elevando as taxas de cura de cerca de 10% para 70%.

“É um evento que mobiliza a comunidade e tem impacto direto no atendimento das crianças. Além de garantir recursos essenciais, aproxima a população dessa causa”, afirma a presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Corrêa.

A programação inclui apresentações de quadrilhas de escolas da Capital e barracas com comidas típicas, como arroz carreteiro, pratos derivados de milho, doces, espetinhos e linguiça de Maracaju. A edição também contará com área kids, brinquedos e espaço voltado ao público infantil.

Os ingressos custam R$ 20. Crianças de até 10 anos não pagam. As entradas estarão disponíveis para compra no local e também antecipadamente na sede da AACC/MS.

Serviço – Arraiá da AACC/MS

Data: 6 de junho

Hora: 11h às 22h

Local: Centro de Convenções Albano Franco

Entrada: R$ 20

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