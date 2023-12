Apresentações de fim de ano da Diretoria de Cultura de Três Lagoas já tem programação marcada; Confira

E já tem programação para o fim de ano em Três Lagoas. Está disponível as datas dos espetáculos da Diretoria de Cultura da cidade que marcam o encerramento do ano da pasta.

De acordo com a programação, serão seis apresentações estreladas pelos alunos das aulas oferecidas na Diretoria. O início foi no dia 3 e o término será no dia 14.

Todos os espetáculos são gratuitos e acontecerão no Galpão da NOB, Poliesportivo “Eduardo Milanez”, Sest/ Senat e Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (JOMAP).

Veja a programação

Dia 04 (segunda)

1ª Mostra de Música Regional; Horário: 19 horas; Local: Galpão da NOB

Endereço: Avenida Rosário Congro, centro – ao lado da Diretoria de Cultura

Dia 05 (segunda-feira)

“Alice no País das Maravilhas”; Horário: 19 horas; Local: Poliesportivo Eduardo Milanez

Endereço: Av. Aldair Rosa de Oliveira, 858 – Interlagos

Dia 06 (terça-feira)

“Brasil em Canção“; Horário: 19 horas; Local: Galpão da NOB

Endereço: Avenida Rosário Congro, centro – ao lado da Diretoria de Cultura

Dia 07 (quarta-feira)

“Daqui se leva o Amor”; Horário: 19 horas; Local: Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (JOMAP)

Endereço: Av. Antônio Trajano, 1662 – Centro,

Dia 14 (quinta-feira)

“Os tudigual uma Fabula sobre ser diferente”; Horário: 19 horas; Local: Auditório Sest/Senat

Endereço: Avenida Júlio Ferreira Xavier, nº 2640 – Jardim Alvorada

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.