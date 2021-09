Após término, Whindersson Nunes e Luísa Sonza tem volta anunciada e encontro sigiloso em hotel é exposto

O humorista teria passado o final de semana com a ex no Rio de Janeiro.

Whindersson Nunes e Luísa Sonza terminaram seus respectivos relacionamentos praticamente na mesma época e isso deu espaço para muitas especulações de um possível retorno.

Porém, cada um ficou no seu canto e não respondeu nenhum tipo de pergunta sobre a esperada reconciliação. Mas, no último final de semana, a história de amor dos dois ganhou um novo capítulo.

É isso mesmo, de acordo com fontes de Fábia Oliveira do jornal O Dia, Whindersson Nunes viajou para o Rio de Janeiro com segundas intenções. O humorista teria encontrado a ex em um hotel de maneira sigilosa.

A reserva teria sido feita no nome do empresário do artista, para que não levantasse ainda mais suspeitas. Assim, Luísa Sonza e Whindersson Nunes teriam passado o final de semana juntinhos. Não se sabe se para uma reconciliação ou para colocar os devidos pingo nos “is”.