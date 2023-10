Após ser adiado, Fundação de Cultura definirá uma nova data para Simone

[Texto: Rafaela Alves, Jornal O Estado de MS]

Camila Morgado Próxima edição do MS ao Vivo será dia 12 de novembro com apresentação de Criolo

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) afirmou que uma nova data para o show de Simone será definida. A apresentação da cantora aconteceria pelo projeto MS ao Vivo nesse último domingo (8), mas, por conta do mau tempo, teve que ser adiado.

“Com a virada do tempo, a partir das 15h ficou inviável das equipes fazerem a passagem de som e então com a piora da chuva não houve tempo hábil para os shows, visto que o parque possui um horário para fechamento”, explicou a Fundação, por meio de nota.

A própria Simone, por meio das redes sociais da Fundação de Cultura, se manifestou sobre o adiamento. Na publicação, a cantora afirmou que estava em Campo Grande deste o sábado (7), porém o tempo não foi favorável à apresentação.

“Muita chuva, muito vento, e isso seria prejudicial a todos. Mas estamos vendo uma próxima data e logo logo a gente se encontrará. Um beijo enorme para vocês”, disse ela, reafirmando que uma nova data será marcada.

Simone apresentaria a turnê “Tô Voltando”, que celebra os 50 anos de carreira, que que começou em abril, percorrendo – clássico por clássico, hit por hit – sua imensa trajetória como uma das maiores intérpretes da música brasileira. Em entrevista ao jornal O Estado, a artista revelou que essa turnê faz com que um “filme gigante” passe em sua cabeça.

“Toda a construção dessas cinco décadas trabalhando com a música e para a música. Mas também é o começo de um novo ciclo. Estou com 73 anos e a maturidade nos ensina que é preciso recomeçar o tempo todo. O movimento é necessário. O meu público gosta desses movimentos. Sinto um público mais jovem se aproximando, descobrindo meus álbuns do passado, se conectando comigo. Isso é uma delícia”, declarou.

O MS ao Vivo é uma realização do Governo do Mato Grosso do Sul, da Fundação de Cultura e do Sesc MS, com apoio da 067 Vinhos e Coco Bambu Campo Grande. A próxima atração do projeto será o rapper paulistano Criolo, no dia 12 de novembro. Vale ressaltar que já tivemos, neste ano, no MS ao Vivo, três shows: Natiruts, Anavitória e Rubel. Acesse também: Com 6.026 postos de trabalho gerados na Capital, número representa 20% do Estado