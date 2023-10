Após pausa de cinco anos, Guilherme e Falcão estão de volta ao cenário da música sul-mato-grossense

A dupla sertaneja Guilherme e Falcão está de volta ao cenário da música sul-mato-grossense. Eles, que deram uma pausa de cinco anos, anunciaram o retorno aos fãs em agosto, já com shows agendados. Segundo a dupla, que tem quase 20 anos de carreira, na época que resolveram pôr um ponto-final estava muito complicado viver somente da música.

“Viver só da música, para quem não é conhecido, é bem complicado. Então, não estava dando certo, a gente recém tinha gravado um DVD na época, não andou e a gente resolver parar ali. Guilherme foi seguir a parte dele como empresário na noite, abriu um bar e eu segui com minha carreira de jornalista. Esse ano faço 20 anos de formado”, explicou Falcão.

Essa é a segunda formação da dupla. Juntos há quase 15 anos, Guilherme conta como foi a conversa para o retorno com o parceiro. “Liguei para o Falcão, marcamos uma reunião e ele topou na hora, até porque é um projeto com o pé no chão”, disse.

Inclusive, conforme eles, a palavra profissionalismo define o novo projeto de Guilherme e Falcão. “Estamos trabalhando com o maior produtor musical do Brasil, Flavio Guedes, apostamos nele para dar up musical, a gente está mais maduro, já tínhamos show marcado, com um investimento legal, projeto totalmente diferente, bem profissional mesmo. Nosso empresário e investidor ama música”, garante Guilherme.

Nesse período, a dupla já fez show em Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e no próximo sábado (7) a dupla vai cantar em São Paulo. “Nosso primeiro show depois da volta fora do Estado e queremos mais, estamos negociando com Goiânia também. Por que é como disse nosso empresário: infelizmente, os cantores de Mato Grosso do Sul que fazem sucesso aqui, primeiro tem que estourar em outros Estados”, argumenta Falcão.

Clipe

A dupla está em fase de gravação de um clipe e, durante a entrevista ao jornal O Estado, revelaram que essa é uma regravação e releitura da música “Hoje a Noite não Tem Luar” do Renato Russo. “Trouxemos ela para o sertanejo, a ideia é agradar a gregos e troianos e trazer a história do Guilherme também, que durante a nossa pausa abriu o Parrock, que é um bar de rock”, conta Falcão.

O clipe já foi gravado e agora, segundo eles, está na parte da edição. “Ainda não tem um data de lançamento desse primeiro clipe, que marca o nosso retorno também. Espero que as pessoas gostem da releitura”, acrescenta.

O novo projeto prevê também, além de antigos sucessos, lançamentos de músicas novas, como: “Primeira Mentira” e “Chorando as Pitangas”. “Essas músicas ainda estão sendo gravadas, acreditamos que até o fim do ano sejam todas lançadas. Claro que primeiro será o clipe da música do Renato Russo”, garante Falcão.

Show em Campo Grande

No novo projeto, com os investimentos, é para shows grandes, de acordo com eles. “Não é que a gente não vá mais fazer show em barzinho, não é isso, se for algo diferente, faremos sim, inclusive já temos uma data marcada aqui para Campo Grande, para fazer um show em um bar. Mas a noite é muito injusta, os músicos estão sofrendo e aqui eu já faço um protesto. Antes do retorno, eu estava cantando na noite com o Diego e não é mais como antigamente, que fazíamos dois, três bares por noite. Hoje, a galera quer pagar o cachê para você tocar mais de duas horas”, argumenta Falcão.

O show na Capital está marcado para o dia 10 de novembro e será no Xerife Bar. “Um amigo nosso comprou o local e nos convidou, então pode-se dizer que esse é o nosso retorno aqui, em Campo Grande.”

Histórico

A dupla surgiu em meados de 2005, juntamente com a explosão do movimento sertanejo em Campo Grande, com outra formação que mudou em 2010 com a entrada do novo “Guilherme”. Segundo eles, os dois se conheceram por amigos em comum, durante churrascos e festas. Os novos passos da dupla podem ser acompanhados nas redes socias e pelo perfil no Instagram: @ guilhermeefalcaooficial e para contratá-los: (67) 98171- 4900/ 98130-0073.

Por Rafaela Alves.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Leia mais: