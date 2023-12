Andre Braugher, eterno Capitão Holt morre aos 61 anos

Foi divulgado nesta última terça-feira (12) o renomado ator Andre Braugher, duas vezes vencedor do Emmy, faleceu aos 61 anos, após uma batalha contra uma doença ainda não divulgada. Braugher deixa para trás um legado impressionante na indústria do entretenimento, sendo eternamente lembrado por sua atuação marcante como o Capitão Raymond Holt na amada série “Brooklyn Nine-Nine”.

O ator, que conquistou seu primeiro Emmy como Detetive Frank Pembleton em “Homicide: Life on the Street”, cativou a audiência em mais de 100 episódios, solidificando sua posição como um dos principais talentos dramáticos da televisão. Seu desempenho magistral na minissérie “Thief”, onde interpretou o líder de uma equipe de assalto, rendeu-lhe seu segundo Emmy na categoria de Melhor Ator Principal em uma Série Dramática.

Em uma notável transição de gênero, Braugher mostrou sua versatilidade ao assumir o papel do Dr. Daryl Nolan na sexta temporada de “House”. Nesse arco, o ator, famoso por sua interpretação séria, contribuiu para a narrativa da série ao retratar um médico no Mayfield Psychiatric Hospital, ajudando o protagonista no tratamento contra vícios em medicamentos e compartilhando valiosas lições morais com o Dr. House.

Em uma entrevista ao The Today Show da NBC em 2015, Braugher expressou sua vontade de se aventurar na comédia, destacando seu desejo de crescimento artístico. Ele revelou: “Senti que precisava crescer como artista. Sinto que minha mente está se expandindo, minha capacidade como ator. Minha capacidade de explorar a comédia está realmente aumentando.”

O público o acolheu calorosamente em seu papel como Capitão Holt, um personagem gay e estóico do Brooklyn em “Brooklyn Nine-Nine”, proporcionando uma entrega cômica marcante que equilibrava perfeitamente com o estilo do Detetive Andy Samberg, Jake Peralta. Apesar de ser relativamente novo na comédia, Braugher recebeu quatro indicações ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em uma Série de Comédia.

Além de sua notável carreira na televisão, Braugher também deixou sua marca no cinema, participando de filmes inesquecíveis como “Glory”, “Get on The Bus” de Spike Lee, “Primal Fear” e “City of Angels”. Seu legado perdurará não apenas pelos prêmios conquistados, mas pela profundidade e diversidade de seu trabalho que encantou e emocionou gerações de fãs e colegas de trabalho.

A notícia do falecimento de Andre Braugher deixa a indústria do entretenimento e os fãs de coração partido, mas seu impacto duradouro na cultura pop será uma homenagem eterna ao talento e à paixão que ele dedicou à sua arte.

Confira a homenagem que a amiga de elenco emB99, Melissa Fumero fez em sua rede social para o ator: