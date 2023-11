Ana Hickmann se pronuncia sobre suposta agressão do marido

No sábado (11), Ana Hickmann sofreu uma suposta agressão do marido, Alexandre Correa, dentro da própria casa, localizada no interior de São Paulo (SP).

De acordo com o jornalista Leo Dias, a apresentadora se manifestou em nota por meio de sua assessoria, mas não entrou em detalhes sobre o que ocorreu, porém confirmou que a polícia foi acionada e precisou ir até a delegacia.

“Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física.”

O marido da apresentadora se pronunciou sobre o ocorrido na tarde deste domingo (12) por meio das redes sociais. Ele confirma que teve um desentendimento com ela, mas que não houve agressão e que “tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”.

Com informações do SCC10.

