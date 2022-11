Amigos do Parque é opção para aliar esporte e lazer neste domingo

Para quem busca uma opção de lazer neste domingo (20), o projeto ‘Amigos do Parque’ é a melhor oportunidade para aliar atividades físicas e entrar em contato com a natureza. Hoje, o Parque dos Poderes estará com uma das pistas exclusivas para passeio e práticas esportivas até às 19h.

A ação é realizada em uma das pistas da Avenida do Poeta, da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos) e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso. Com isso o trânsito de veículos será bloqueado para que a população possa trafegar livremente enquanto carros e motos dividem a pista contrária.

Para garantir a segurança a e fluidez do trânsito, equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estarão monitorando o local nos dias do projeto.

Criado em 2016 em parceria com a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS), o projeto tem o intuito de incentivar práticas desportivas e a ocupação do Parque dos Poderes, local indicado para diversos esportes como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins.

