Amigo secreto deve movimentar cerca de R$8 bilhões na economia brasileira

Com a chegada do mês de dezembro a temporada de confraternizações entre amigos, familiares e colegas de trabalho, está oficialmente aberta! É o momento onde se comemora o encerramento de um ano e saúdam o novo que está para chegar. Mesas fartas, brindes com taças, os famosos discursos e, no caso de algumas empresas, prêmios e bonificações para os funcionários, fazem parte da celebração. Mas em meio às festas, tem uma brincadeira que gera polêmica: o amigo secreto.

Não se sabe exatamente qual é a origem da brincadeira, mas uma das hipóteses é de que essa tradição surgiu na Grécia antiga, quando os gregos presenteavam pessoas influentes, escolhidas aleatoriamente. Outra versão conta que a brincadeira surgiu por volta do século XVIII, quando os povos nórdicos trocavam presentes ao amanhecer para celebrar o pacto com deuses. Ao trocar os presentes, eles diziam: “Que você jamais se esqueça dos deuses sobre nós”, como uma forma de consumar a celebração.

Uma pesquisa divulgada no início do mês pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), estima que 43% dos entrevistados, cerca de 70 milhões de pessoas, deverão participar de algum amigo secreto, em 2023, porque gostam de participar da brincadeira, além de ser uma forma de presentear gastando menos.

Na família da dona de casa Tânia Moraes, o amigo secreto já é tradição há 20 anos. Todos os anos, no dia 31 de dezembro, aproximadamente 20 pessoas, entre amigos e familiares, se reúnem no bairro Marcos Roberto, região sul de Campo Grande, para comemorarem a chegada do ano novo e fazer a tão esperada revelação: quem sorteou quem, na brincadeira?

“Começamos a fazer essa brincadeira nas festas de fim de ano, quando meus pais ainda estavam vivos. Infelizmente, hoje eles não estão mais aqui, mas continuamos com a tradição, na casa deles, onde hoje mora uma de minhas irmãs. Para nossa família, a brincadeira do amigo secreto alegra nossa confraternização, é uma forma de nos unirmos ainda mais, trocar presentes e celebrar o ano novo e no que depender da gente, continuará sendo feita todos os anos”, disse Tânia.

Este ano, 15 pessoas estão participando do amigo secreto da família Moraes. Tânia conta que os participantes devem seguir algumas regras, como, informar três sugestões de presentes que gostariam de ganhar e respeitarem o valor mínimo dos presentes, estipulado em R$200,00. São regras que organizam a brincadeira, ajudam a todos na hora da escolha dos presentes e mantém um padrão entre os presentes comprados e recebidos, assim ninguém sai chateado por ter recebido um presente com valor inferior ao que comprou.

Na hora da revelação, vale tudo, com muito respeito é claro. Brincadeiras que dificultem a adivinhação, pistas falsas e, até mesmo um presente falso, antes da entrega do presente verdadeiro, são permitidos. A família interrompeu a tradição durante a pandemia de covid-19, por não poderem se reunir, respeitando as medidas sanitárias vigentes, mas em 2022 o amigo secreto foi feito, para a alegria de todos.

A pesquisa da CNDL também mostrou que 40% dos entrevistados não pretendem participar na brincadeira, porque amigos, parentes e colegas de trabalho não têm o costume de organizar a diversão ou simplesmente, porque não gostam. O percentual dos que dizem não participar por falta de dinheiro baixou de 20,6% do ano passado para 17% neste ano.

Com relação aos valores dos presentes, estima-se que a brincadeira movimente aproximadamente R$ 8 bilhões na economia brasileira. Os participantes da pretendem gastar, em média, R$ 75,00 com os presentes.

Independente de sua origem, seja nas festas de família, trabalho, escola, academia ou igreja, o amigo secreto caiu no gosto dos brasileiros e tem espaço reservado na agenda de todos e, se bem organizado, proporciona momentos inesquecíveis, junto às pessoas queridas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: