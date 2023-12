Palmeiras é o grande campeão do Campeonato Brasileiro 2023; Santos é rebaixado

Se há quem reconheça os campeonatos brasileiros apenas de 1971 para cá, o Palmeiras também já é o maior campeão brasileiro, com oito taças conquistadas de 1971 até hoje.

Peça-chave para o título

Um nome essencial para a conquista foi Endrick. A joia do Verdão superou o início sem oportunidades no Brasileirão e se tornou peça fundamental para a arrancada rumo ao título, tomando para si o protagonismo e se transformando no artilheiro do time na competição, com 11 gols.

Santos rebaixado

Um ano que era para ser de homenagem ao maior ídolo do futebol acabou sendo o ano mais triste da história do Santos. Pela primeira vez ao longo de seus 111 anos, o Peixe foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube foi rebaixado após uma derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, em plena Vila Belmiro. O jogo foi nervoso, com a torcida tentando se dividir entre o jogo do Santos e os de Vasco e Bahia. O Peixe melhorou no segundo tempo, empatou e teve chances para virar, mas não teve forças para reagir e evitar o inédito rebaixamento em 111 anos. Houve invasão de campo e diversas bombas após o segundo gol do Fortaleza.