Américo Calheiros lança “Suicígena” e aborda realidade indígena em Mato Grosso do Sul

Obra reúne poemas que tratam de uma temática sensível e urgente

O poeta, escritor e teatrólogo Américo Calheiros lança na próxima terça-feira (9), às 19h, o livro “Suicígena”, na sede da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), em Campo Grande. A obra reúne poemas que tratam de uma temática sensível e urgente: o suicídio entre povos indígenas, especialmente no contexto dos conflitos por terra em Mato Grosso do Sul.

O livro foi motivado por dados que evidenciam a gravidade do problema no Estado, onde a taxa de suicídio entre indígenas chega a ser significativamente superior à média nacional. As estatísticas chamaram a atenção do autor e serviram de ponto de partida para uma produção literária que busca refletir sobre as condições de vida dessas populações e seus impactos sociais e culturais.

O título “Suicígena” é um neologismo criado pelo próprio autor, resultante da junção das palavras suicídio e indígena. Segundo Calheiros, a obra nasce da necessidade de dar forma poética a uma realidade marcada por dor, invisibilidade e desigualdade histórica, trazendo à tona reflexões sobre preconceito, violência e perda de territórios.

Em seus poemas, o autor propõe uma abordagem que vai além da denúncia, buscando também dialogar com aspectos da cultura indígena e suas complexidades. Para ele, o tema precisa ocupar com mais força o debate público, educacional e político, diante do que considera uma dívida histórica da sociedade com os povos originários.

A obra conta ainda com apresentação da escritora e ensaísta Ana Maria Bernadelli, que destaca a intensidade do texto e o caráter crítico da poesia de Calheiros. O lançamento é aberto ao público e será realizado na Rua 14 de Julho, nº 4.653, no bairro São Francisco.