Expotac 2026 movimenta Tacuru com esporte, cultura e show de Rionegro & Solimões

Últimos dias do evento reúne programação com competições esportivas, atrações musicais e celebrações pelo aniversário do município

A cidade de Tacuru já vive o clima de festa com o início da Expotac 2026, que começou na última quinta-feira (4), e integra também as comemorações do aniversário do município, celebrado oficialmente no dia 13 de junho. A programação segue até o domingo (7), no Parque de Rodeio Vinicius Menegas Prado, reunindo competições esportivas, atrações musicais e atividades que atraem público de toda a região.

O evento chega à sua 26ª edição do Encontro Interestadual do Laço Comprido, promovido pelo Clube do Laço de Tacuru, que completa 46 anos de história. A programação esportiva inclui modalidades como laço comprido, rodeio e três tambores, com disputas distribuídas ao longo dos dias e participação de competidores de diferentes estados.

No sábado (6), a agenda prevê início cedo com reposição de armadas, classificatórias, provas das categorias de base e finais em diversas modalidades no período da tarde. Já no domingo (7), acontecem as disputas das taças de bronze, prata e ouro, além das categorias especiais e de patrão, movimentando a arena principal ao longo da manhã.

Além das competições, a Expotac também conta com entrada gratuita em todas as noites e praça de alimentação aberta ao público. A programação musical inclui apresentações de Valéria Barros e da dupla Rodrigo & Thayane no sábado, além do comando do DJ Jhony Lopes durante os três dias de evento. Segundo a organização, a estrutura deste ano foi adaptada para priorizar as modalidades esportivas, sem espaço para expositores, mas com área gastronômica completa para atender os visitantes.

Chave de ouro

O encerramento da Expotac 2026 promete ser marcado por grande público e clima de celebração no Parque de Rodeio Vinicius Menegas Prado, em Tacuru. No domingo (7), a programação encerra oficialmente a etapa de competições com disputas finais do rodeio e apresentações que devem reunir moradores e visitantes de toda a região.

O ponto alto da última noite será o show da dupla Rionegro & Solimões, responsável por comandar o palco principal com um repertório repleto de sucessos do sertanejo nacional. A apresentação encerra a sequência de shows do evento e deve atrair grande público para o encerramento da programação.

Além das atrações musicais, a organização destaca que a Expotac 2026 integra uma etapa oficial da Liga Nacional de Rodeio, com disputas que valem vaga para o rodeio de Barretos. A competição reúne montarias em touros, provas cronometradas e premiação total de R$ 15 mil, reforçando o caráter esportivo da programação.

Organização

A equipe da Expotac 2026 anunciou oficialmente o início da divulgação da programação do evento, que será realizado entre os dias 4 e 7 de junho no Parque de Rodeio Vinicius Menegas Prado, em Tacuru. Segundo Jhonny, integrante da organização, a proposta é reforçar a mistura entre cultura, esporte e música, consolidando a festa como um dos principais encontros da região de fronteira.

“Está dada a largada para as divulgações dos shows da Expotac 2026. De 4 a 7 de junho, o Parque de Rodeio Vinicius Menegas Prado será o ponto de encontro de muita emoção, cultura e música para a nossa região”, afirmou Jhonny ao Jornal O Estado.

A abertura da sequência de shows acontece na sexta-feira (5), com apresentação do grupo Lendas 67, que promete levar ao palco um repertório voltado ao modão e ao sertanejo raiz. A organização destaca que todas as noites terão entrada gratuita, o que deve ampliar ainda mais o acesso do público às atrações e atividades do evento.

Além da programação musical e das competições esportivas, a Expotac reúne modalidades como rodeio em touros, provas de laço e três tambores, além de bailes e shows nacionais ao longo dos quatro dias de festa. O evento também inclui a tradicional escolha da Rainha Expotac, que neste ano tem viés social e participativo.

O concurso envolve representantes de diferentes instituições e entidades do município, que disputam a coroa por meio de mobilização e ações de arrecadação. De acordo com a organização, mais do que um título, a iniciativa busca valorizar o engajamento das candidatas com suas comunidades e causas locais, reforçando o caráter solidário da programação.

“A celebração é destinada a toda a população de Tacuru, incluindo moradores da cidade, dos assentamentos e das aldeias, além de visitantes dos municípios vizinhos. Nossa expectativa é acolher a todos com muita alegria para participar deste momento especial”, destacou o prefeito Rogério Torquetti.

Com entrada gratuita em todas as noites, o evento teve a divulgação da Rainha Expotac na abertura oficial e estrutura voltada ao público durante todo o fim de semana. A expectativa é de um encerramento de alta intensidade, consolidando Tacuru como um dos principais pontos do circuito de rodeios do Estado.

Por Amanda Ferreira