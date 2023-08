Série animada de “Scott Pilgrim” ganha teaser e une elenco, música e estúdio de anime

Os corações dos fãs de Scott Pilgrim estão prestes a explodir de empolgação com a notícia que ecoou pelos cantos da internet: uma série animada do amado universo está chegando, e com um pacote de surpresas que promete deixar os fãs ainda mais ansiosos. Com uma combinação de talento, música e animação, essa série está destinada a ser uma experiência épica e inesquecível.

Um Time de Estrelas na Dublagem

Uma das notícias mais emocionantes para os fãs é que a série animada de Scott Pilgrim contará com a dublagem do próprio elenco de superestrelas do filme original. Imagine ter os personagens tão queridos ganhando vida novamente pelas vozes que já conhecemos e amamos. Essa escolha promete trazer uma dose extra de autenticidade e nostalgia à série.

Trilha Sonora

A música desempenhou um papel fundamental na identidade de Scott Pilgrim, e a série animada não decepcionará nesse aspecto. A trilha sonora será cortesia da mesma banda do jogo, que contribuiu para criar a atmosfera única do universo de Scott Pilgrim, incluindo a famosa “Black Sheep”. Os fãs podem esperar uma seleção eclética de faixas que capturam a energia e a emoção da história.

O Toque do Anime

Outra surpresa que deixou os fãs em polvorosa é que a série será animada pela produção da Science Saru um estúdio de anime. Isso significa que a estética e o estilo visual serão influenciados pelo gênero de animação que muitos amam. A combinação entre o universo ocidental de Scott Pilgrim e o estilo de animação japonês promete ser uma mistura eletrizante e única.

O Criador no Comando

E como se tudo isso não fosse suficiente para encher os fãs de empolgação, a série será escrita pelo próprio criador da HQ, Bryan Lee O’Malley trazendo a essência original para as telas animadas. Os fãs podem esperar uma adaptação fiel e autêntica, com todo o humor, romance e aventura que tornaram Scott Pilgrim uma sensação.

Data de Estreia e Trailer

A espera está quase no fim! A série animada de Scott Pilgrim está marcada para estrear no dia 17 de novembro, trazendo consigo oito episódios repletos de emoção, risos e ação. Para saciar a curiosidade dos fãs, a Netflix divulgou um teaser que já está deixando todos ansiosos para mais. Confira;

Na internet, alguns veículos de entretenimento já começaram a fazer comparações muito semelhantes entre o filme e o anime. Confira:

Scott Pilgrim Takes Off (2023) VS.

Scott Pilgrim vs. The World (2010) pic.twitter.com/3wT1pa7Azr — IGN (@IGN) August 17, 2023

Prepare-se para mergulhar novamente no mundo caótico, engraçado e emocionante de Scott Pilgrim. Com todas essas surpresas empolgantes, essa série promete ser uma verdadeira celebração da franquia que cativou corações ao redor do mundo.