Brasil estreia contra Marrocos e busca começar Copa do Mundo com vitória

A Seleção Brasileira inicia neste sábado (13), às 18h (horário de MS), sua caminhada na Copa do Mundo de 2026. O primeiro compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti será diante de Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela rodada de abertura do Grupo C.

Apesar de serem seleções tradicionais no futebol mundial, Brasil e Marrocos têm um histórico curto de confrontos. As equipes se enfrentaram apenas três vezes ao longo da história, com vantagem para os brasileiros, que somam duas vitórias, contra um triunfo dos africanos.

O duelo mais lembrado entre as seleções ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França. Pela segunda rodada da fase de grupos, o Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto, garantindo antecipadamente a classificação para as oitavas de final. Antes disso, os dois países haviam se enfrentado em um amistoso realizado em dezembro de 1997, também com vitória brasileira por 2 a 0.

O retrospecto favorável, porém, foi abalado no encontro mais recente. Em março de 2023, Marrocos derrotou o Brasil por 2 a 1 em amistoso disputado na cidade de Tânger. Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri marcaram para os marroquinos, enquanto Casemiro fez o gol brasileiro. Na ocasião, a Seleção era comandada interinamente por Ramon Menezes, em meio ao processo de transição após a saída do técnico Tite.

A equipe africana chega ao Mundial embalada pelo melhor momento de sua história. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, os Leões do Atlas se tornaram a primeira seleção africana e árabe a alcançar uma semifinal de Mundial. Na campanha histórica, lideraram um grupo com Croácia, Bélgica e Canadá, além de eliminarem Espanha e Portugal nas fases eliminatórias.

Agora, Marrocos tenta confirmar a evolução apresentada nos últimos anos e consolidar seu espaço entre as principais forças do futebol internacional. Do outro lado, o Brasil inicia a busca pelo hexacampeonato e vê o confronto como o primeiro grande teste do trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção.

A expectativa é de um duelo equilibrado e de alto nível técnico, reunindo duas equipes que chegam ao torneio cercadas por expectativas e com objetivos ambiciosos para a Copa do Mundo de 2026.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais