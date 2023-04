Com shows gratuitos, último dia de Expogrande atrai mais de 10 mil pessoas

A 83ª edição da Expogrande chegou ao fim na noite de ontem (23), e atraiu mais de 10 mil pessoas ao Parque de Exposições Laucídio Coelho. Com portões abertos, a população compareceu em peso para prestigiar os shows de Almir Sater e Jads e Jadson.

Almir Sater abriu a noite e embalou o público com grandes sucessos como “o violeiro toca”, “trem do Pantanal” e “Tocando em frente”. O artistas sul-mato-grossense também cantou músicas dos álbuns AR e +AR, produzidos em parceria com Renato Teixeira, que renderam dois prêmios Grammy em 2016 e 2018, com músicas como D de Destino e Os dias passarão.

O show foi encerrado em grande estilo com um dueto entre Almir Sater e a dupla Jads e Jadson, que juntos tocaram o clássico “Chalana”.

Logo em seguida, os irmãos Jads e Jadson iniciaram o show com um grande baile marcado por grandes sucessos da dupla como “Jeito carinhoso” e “Ressentimento”.

Diretor Presidente da Fundação de Cultura, Max Freitas destaca que o dia gratuito tem o objetivo de democratizar o acesso aos eventos culturais em MS.

“É muito importante levar atrações gratuitas ao público como da Expogrande, a maior feira agropecuária do estado, uma noite com portões abertos e com duas grandes atrações o Governo de MS trabalha para isso, garantir acesso do público a ótimos espetáculos de nível nacional”.

As atrações foram viabilizadas pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.