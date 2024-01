74ª edição Festa de São Sebastião espera receber 10 mil pessoas

Com expectativa para receber 10 mil pessoas, paróquia realiza a sua 74ª edição com programação temática em 2024

A tradicional Festa de São Sebastião realizada pela Paróquia de nome homônimo está em sua 74ª edição. Neste ano, com agenda temática, a programação inclui “Noite da Batata” e a “Noite da Alegria”, realizadas de hoje (18) até amanhã (19). O evento conclui a temporada de celebração com uma programação diurna no dia do santo, 20 de janeiro. O convite custa R$ 20 e pode ser comprado antecipadamente. As atividades iniciam a partir das 18h30.

A data escolhida pela igreja católica para homenagear São Sebastião é 20 de janeiro. Em sua 74ª edição, a Paróquia São Sebastião realiza a tradicional festa em devoção ao santo. Com programação para dez dias, e temática, de 11 a 20 de janeiro, o evento já celebrou o santo com a Noite do Sobá e do Churrasco, além de novenas e missas. A devoção dos campo-grandenses ao santo, segundo Nathaly Araújo, agente pastoral da paróquia, surge pelo zelo do padroeiro com o campo.

“Campo Grande sempre teve uma vocação para o campo, e São Sebastião é considerado o patrono do homem do campo, agricultores e pecuaristas. Dessa maneira, a devoção popular aumenta cada vez mais, passando nas gerações das famílias”, disse.

A 74ª edição

Diante da consideração, a escolha por realizar uma festividade com a programação de dez dias, segundo a agente, se justifica pelo propósito de “manter acesa a fé, oração e devoção ao padroeiro”.

“Não é só festividade que se comemora nesses períodos; realizamos novenas também. Ou seja, são nove dias de muita oração e devoção. E essas são as razões que nos motivam a estar cada ano, pensando em cada detalhe desse momento de confraternização paroquial”, explicou.

Durante o habitual festival, as tradições locais se entrelaçam com a devoção a São Sebastião durante as celebrações, que este ano são temáticas. Hoje (18), os pratos realizados com batata são os protagonistas da noite, a partir das 19h. Amanhã (19), o evento surpreende o público com a Noite da Alegria. Já na sexta-feira (20), dia de São Sebastião, missa, café da manhã, santa missa, almoço, entre outras atividades, envolvem a programação.

Para a ministra da Eucaristia, Kariane Guadahin, que auxilia na parte gastronômica do evento, a iniciativa da São Sebastião Festa de Com expectativa para receber 10 mil pessoas, paróquia realiza a sua 74ª edição com programação temática em 2024 Paróquia São Sebastião em integrar tradições locais à festa em homenagem a São Sebastião, além de maravilhosa, promove a união.

“Integrar tradições locais, como a noite do sobá, o almoço com churrasco, arroz carreteiro à festa em homenagem a São Sebastião, não só fortalece os laços com toda a comunidade, mas também proporciona uma celebração mais inclusiva, unindo a fé religiosa com elementos culturais que fazem parte da identidade do Mato Grosso do Sul”, assegurou.

Quanto à média de público aguardado, segundo Nathaly, desde o início do evento até hoje (17), a média foi de seis a sete mil pessoas.

“Até o fim da celebração a previsão é de 10 a 12 mil pessoas. A noite teve o show do Sampri, sendo um dos dias mais animados; sem contar a Noite do churrasco, foram vendidos em torno de 1.200 ingressos. Temos tido uma passagem de público bem significativa aqui na São Sebastião”, revelou.

História

Conforme a história, São Sebastião era um soldado romano martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua trajetória é conhecida pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Além de ser venerado pelos fazendeiros e agricultores, São Sebastião é reconhecido como o padroeiro dos militares.

A devoção à São Sebastião chegou ao Brasil por meio dos portugueses e, na Capital, foi fortalecida pela fé dos fazendeiros na década de 1937, segundo explicou Nathaly.

“Do patrono ao homem do campo, agricultores até pecuaristas, São Sebastião também é o patrono dos militares e, em nossa paróquia, temos muitos profissionais dessa área. Isso aumenta ainda mais a participação das famílias em todas as celebrações”, disse Nathaly.

Com expectativa para receber 10 mil pessoas, o evento chega a sua 74ª edição com programação temática. Paróquia São Sebastião fica na Rua Minas Gerais, 549, bairro Monte Carlo.

Para mais informações, acesse o @paroquiasaosebastiaoms, no Instagram. Ou ligue no 3317-4863, WhatsApp podem ser enviado pelo número 99278-4217.

Por Ana Cavalcante .

