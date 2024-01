Ataque de capivara deixa criança com 35 pontos na cabeça

Antony Gabriel Lima Magalhães, uma criança de 4 anos, foi atacado por uma capivara enquanto brincava na circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas, no último domingo (14). De acordo com a tia da criança, Antony estava brincando com sua prima atrás dos pássaros quero-quero, quando uma capivara, que estava deitada no gramado junto a outras capivaras, se aproximou, derrubou a criança e a mordeu na cabeça.

A mãe, Ingrid Lima Silva, relatou que a capivara estava com filhote, possivelmente agindo em proteção à cria. Apesar de Antony afirmar que não tocou no animal, a capivara o atacou, resultando em ferimentos que exigiram sutura com 35 pontos na cabeça. Após receber atendimento na UPA, Antony foi liberado, mas ao chegar em casa, apresentou febre alta e vômitos, sendo levado para o Hospital Auxiliadora.

Devido à lotação do Hospital Auxiliadora, a mãe foi aconselhada a buscar atendimento em outra unidade de saúde. Atualmente, a criança encontra-se internada no Hospital Regional de Três Lagoas, onde continua recebendo cuidados médicos.

Cuidados ao se aproximar de capivaras

As capivaras são animais silvestres e podem ser agressivas se se sentirem ameaçadas. Por isso, é importante tomar cuidado ao se aproximar delas.

Aqui estão algumas dicas:

Evite se aproximar de capivaras, especialmente se elas estiverem com filhotes.

Se você avistar uma capivara, mantenha distância e não faça movimentos bruscos.

Se a capivara se aproximar de você, mantenha a calma e tente se afastar lentamente.

Se você for atacado por uma capivara, procure atendimento médico imediatamente.

Com informações do site Fatos MS.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.