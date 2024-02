66ª Edição do Grammy Awards tem Billie Eilish, SZA, Taylor Swift e Miley Cyrus como as vencedoras da noite

Na noite do último domingo (4), o Staples Center, em Los Angeles, foi palco da 66ª edição do Grammy Awards, a prestigiada premiação da indústria musical organizada pela Recording Academy. O evento, reconhecido mundialmente, trouxe surpresas, emoções e vitórias inesquecíveis para alguns dos maiores talentos da música.

Uma das grandes surpresas da noite foi a consagração de Miley Cyrus, que conquistou seu primeiro Grammy da carreira com a “Gravação do Ano” pela envolvente faixa “Flowers”. A artista, conhecida por sua versatilidade e presença de palco cativante, recebeu a tão merecida honra em um momento que certamente marcará sua trajetória musical.

Confira a apresentação compelta de “Flowers”na premiação:

A Miley Cyrus foi muito loba nessa apresentação. Não precisou de um grande cenário, nem dançarino, sem playback, mudou a letra pra comemorar o Grammy vencido e saiu do palco sem olhar pra trás. pic.twitter.com/YRaTZxQAG4 — Tércio (@terciobruno) February 5, 2024

A cantora Taylor Swift, por sua vez, fez história ao levar para casa o prêmio de “Álbum do Ano” pela quarta vez, com o aclamado “Midnights”. O anúncio foi ainda mais especial com a revelação inesperada de Swift ao receber sua primeira estatueta da noite, um momento que ficará gravado na memória dos fãs e na história da premiação.

Outro destaque da noite foi a impressionante vitória de SZA, que dominou as principais categorias do Grammy. Seu trabalho excepcional rendeu prêmios nas categorias de “Gravação do Ano” com “Kill Bill”, e o álbum “SOS” foi reconhecido como o “Melhor Álbum do Ano”. Uma noite memorável para a talentosa artista.

Além das vitórias notáveis, a diversidade foi um ponto forte nas indicações e vencedores. Artistas como Lana Del Rey, Jon Batiste, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e Billie Eilish foram indicados em diferentes categorias.

A categoria de “Melhor Artista Revelação” contemplou uma lista de talentos promissores, com destaque para Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice e outros. As performances pop também foram celebradas, com Miley Cyrus, Lana Del Rey, Labrinth, Taylor Swift e SZA recebendo reconhecimento por suas colaborações.

A categoria de “Compositor do Ano” destacou figuras como Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon e Justin Tranter, enquanto “Produtor do Ano” teve nomes como Jack Antonoff e Hit-Boy entre os destaques, reconhecendo a importância dos bastidores na criação musical.

Os prêmios de “Melhor Álbum de Rock” e “Melhor Álbum Pop Vocal” foram para Foo Fighters e Taylor Swift, respectivamente, destacando a diversidade de estilos presentes na música contemporânea.

A indústria de entretenimento visual também foi celebrada com categorias como “Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual” e “Melhor Videoclipe”, onde artistas como Nicki Minaj & Ice Spice, Dua Lipa, Billie Eilish e The Beatles receberam reconhecimento. O prêmio de Melhor Vídeo Musical, foi a banda britânica The Beatles, que após uma década volta a receber o gramofone. O diretor Em Cooper e os produtores Jonathan Clyde, Sophie Hilton, Sue Loughlin e Laura Thomas construíram o clipe a partir de mais de 1.300 pinturas a óleo.

Confira a lista completa dos ganhadores:

