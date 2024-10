Dia das Bruxas: eventos em comemoração ao mês do Halloween já começam nesta semana na Capital

Halloween promete atrações para crianças e público até 30+

A temporada de Halloween de 2024 já começou em Campo Grande, e as preparações para

o mês do terror estão a todo vapor. Com várias opções de entretenimento e lazer já

confirmadas, a cidade se prepara para um Halloween repleto de diversão, mistério e, claro,

aquele toque de arrepio.

Em meio a essa onda de eventos, bares, shoppings e espaços culturais prepararam uma

programação diversificada para atender aos mais variados gostos. Desde festas inspiradas

em filmes de terror clássicos até eventos familiares com doces e travessuras, a Capital

Morena está pronta para uma noite assustadora de Halloween, com opções para todas as

idades.

O Social Midia, Allan Gabriel, declarou para a reportagem que o Halloween é sua data

favorita. Para ele, essa celebração vai além de uma simples festividade; é uma

oportunidade incrível de explorar a criatividade por meio de fantasias inspiradas em seus

filmes favoritos.

“Adoro como esse evento reúne as pessoas, e o melhor é poder compartilhá-lo com meus

amigos. Este ano, planejo ir a várias festas de Halloween. Já estou com minha fantasia

pronta, que será uma homenagem ao meu personagem favorito, Sharkboy, do filme ‘As

Aventuras de Sharkboy e Lavagirl’. Estou ansioso para ver as fantasias dos outros”,

destacou Allan.

Horror com criatividade

A Uatahell Bar já começa a temporada com uma programação que abraça a pluralidade cultural, oferecendo três eventos de Halloween nos dias 26 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro. Inspirados em filmes, séries e tendências do universo do terror, os eventos prometem surpresas.

Com uma decoração criativa e única, o Uatahell garante que sua festa de Halloween seja uma experiência autêntica e diferenciada, oferecendo bebidas temáticas como o Bloody Mary e outras surpresas.

– 26/10 – Baile Vamp: Uma noite voltada para a temática gótica e de vampiros, com uma vibe inspirada no icônico filme Entrevista com o Vampiro. Os participantes que forem fantasiados ganham um shot de bebida na entrada. Para embalar a noite, dois DJs vão tocar sets e criar o clima perfeito para quem deseja dançar e curtir.

– 01/11 – Cronosfera Cineclub: Para os fãs de cineclube, o Uatahell preparou uma noite com exibição de filmes de terror, uma competição de fantasias e a apresentação da banda de rock Herezia.

-02/11 – K-POP Nightmare: O tradicional evento de K-pop ganha uma versão de Halloween

com drinks de soju e competições de fantasia, além de uma apresentação de dança e o

famoso “Random Play Dance” para os fãs de K-pop.

O proprietário do estabelecimento, Sanderson Jorsensen, ressalta que a autenticidade e a criatividade são os principais diferenciais do bar, que se destaca por oferecer mais de um evento para celebrar o Halloween.

“Buscamos sempre proporcionar experiências únicas para nossos clientes. Em vez de seguir o que os outros estão fazendo, preferimos focar no que eles não estão fazendo”, afirmou Sanderson. Ele também lembrou que, para garantir a participação de todos, os ingressos antecipados para os eventos dos dias 26 de outubro e 2 de novembro estão com preços acessíveis, permitindo que mais pessoas possam aproveitar a programação especial.

País das Travessuras

Kayky Sanches da Cervejaria Ma Donna também está preparando uma noite memorável para o Halloween deste ano. A festa intitulada “Mádonna no País das Travessuras” é inspirada no clássico “Alice no País das Maravilhas”, trazendo um ar de mistério e diversão para a noite.

No dia 1º de novembro, a casa promete uma decoração vibrante, com flash tattoos, karaokê e uma série de atrações que incluem DJs e performances ao vivo. A festa será um verdadeiro espetáculo para os olhos e para os ouvidos, com ambientes instagramáveis e um concurso de fantasias para premiar as melhores.

Halloween para todas as idades

Bruno Morais, sócio do empreendimento COPO, propõe uma mistura perfeita de nostalgia com humor no seu evento de Halloween. Focado no público 30+, a casa se inspira nos clássicos do terror dos anos 80 e 90, como “Sexta-feira 13” e “A Hora do Pesadelo”, mas sempre com aquele toque irreverente que marca as festas do Copo.

A programação começa no dia 30 de outubro, com uma festa infantil, incluindo concurso de fantasias e muitas doçuras e travessuras. Já no dia 31 de outubro, a casa se transforma em um verdadeiro set de filme de terror, com o som da dupla de DJs “Pizza Noise”, muito clima de filme de terror e intervenções artísticas. Para completar, no sábado (02/11), a festa termina com uma noite de “Pagode do Tadeu”.

“Acho que o toque de humor que vamos usar em cima dos clássicos do terror e desta época, farão a galera interagir com o espaço, tirar fotos e se divertir”, afirmou Bruno.

Jogos Mortais

O Capivas Cervejaria é conhecido por fugir do comum, e para o Halloween de 2024 não seria diferente. Neste ano, o bar vai se transformar em um ambiente inspirado na franquia de terror “Jogos Mortais”, trazendo uma experiência imersiva de horror. Com decoração temática, o bar promete surpreender os visitantes com detalhes assustadores, transformando a casa em um verdadeiro cenário de filme de terror.

Com um set de DJs e uma competição de fantasias, o Capivas também está preparando uma noite de terror para quem busca algo mais intenso e fora do convencional. O evento acontece no dia 31 de outubro, e a proposta é criar uma experiência completa para quem gosta de um bom susto.

Priscila Sleiman, sócia da cervejaria, ressalta que o grande diferencial do estabelecimento é a criação de temas e decorações inovadoras que surpreendem os clientes com seus detalhes únicos.

“No ano passado, o tema foi ‘Cena do Crime’, e toda a decoração recriou o ambiente como se um assassinato tivesse ocorrido na casa. Os clientes adoraram e muitos até se fantasiaram de acordo com a temática”, explicou Priscila.

Doces ou travessuras

Quem prefere algo mais tranquilo e familiar também tem opções para aproveitar o Halloween em Campo Grande. O Shopping Bosque dos Ipês preparou uma programação especial para o dia 26 de outubro, começando às 15h com concursos de fantasias e vassouras decoradas. As crianças também terão a oportunidade de participar do tradicional “Doces ou Travessuras”, passando pelas lojas do shopping e recolhendo guloseimas.

Além disso, o shopping contará com decoração temática para fotos, distribuição de doces em várias lojas e até atividades como a corrida de vassouras. Para os adultos, a Craft House Emporium Beer Coffee servirá chopes temáticos coloridos, tornando o ambiente ainda mais mágico para aqueles que gostam de celebrar o Halloween com estilo.

Seja no bar com uma festa animada, no shopping com uma programação familiar ou no cinema com filmes de terror, Campo Grande oferece opções variadas para todos os estilos e idades. Você já sabe qual fantasia vai usar este ano? Se ainda não, é hora de tirar a abóbora da geladeira, passar o lápis preto nos olhos e colocar Thriller para tocar e escolha o evento que mais combina com você e venha celebrar a temporada mais assustadora do ano!

Por Amanda Ferreira

