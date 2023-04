Expogrande 2023 terá ingressos diferenciados

Com a idéia de resgatar a essência e a tradição da feira agropecuária que já foi considerada a segunda maior do Brasil, ficando atrás somente da ExpoZebu, realizada em Uberaba (MG), a 83° Expogrande trará novidades principalmente na cobrança de ingresso. A novidade este ano é para aquelas pessoas que desejam visitar somente a feira do agronegócio e não tem interesse em assistir aos shows musicais. Para esse público a entrada no Parque de Exposições será de R$ 20,00 todos os dias da feira, com exceção do dia 13 e dia 23, quando a entrada será gratuita.

A Expogrande terá início na próxima quinta-feira (13), durante todo o evento que vai até o domingo (23), os portões do parque serão abertos às 06h. Entre os dias 14 e 22 irão acontecer o Circuito de Palestras Showpec no auditório da Acrissul, no período da manhã e tarde. As palestras serão gratuitas, porém, é necessário fazer a inscrição no SITE e garantir a entrada no parque. Para ter acesso a todas as programações da Expogrande inclusive aos shows, o valor da entrada será correspondente ao ingresso pago para assistir ao show que acontecerá no dia escolhido. A bilheteria estará aberta a partir das 14h nos dias que irão acontecer as atrações musicais, e às 17h em dias que não terão os shows.

Para esta edição a feira agropecuária começará mais cedo e os shows terão de acabar até meia-noite. O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai reforça que a idéia é resgatar a essência de festa popular do agronegócio, com circuito de palestras, leilões, fazendinha para crianças, parque de diversões e shows, além da participação do setor florestal, em razão do crescimento dos negócios com integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).

