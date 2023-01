Espetáculo infantil ‘A Verdade Histórica de Pinóquio’ será gratuito no Sesc do Bosque

Ação do Sesc Cultura trás para o projeto “Sesc no Bosque” a peça infantil ‘A Verdadeira História de Pinóquio” e a apresentação da cantora pop Dany Cristinne, as apresentações acontecem no próximo sábado, dia 14 e a programação é de graça.

Às 15h horas começa o espetáculo com a Cia de Teatro do Mundo e tem também a participação da trupe de palhaços “Bolonhesa não tem um boneco de madeira”.

Petit Pois revela que tem um boneco e que seu sonho é ser pai, assim como Gepeto. A partir deste ponto, todos os palhaços embarcam na verdadeira história de Pinóquio.

Domingo, dia 15, é a vez de Dany Cristinne embalar o público, a partir das 12 horas, na praça de alimentação. Uma das vozes do novo pop de Mato Grosso do Sul, Dany vai apresentar músicas autorais e releituras de grandes sucessos do pop brasileiro.

Serviço

Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.