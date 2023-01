Fraternidade sem Fronteiras precisa de médicos para países africanos

Médicos interessados em se unir e contribuir com a Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF) está com vagas abertas para as caravanas deste primeiro semestre de 2023.

São quatro destinos diferentes em projetos de ajuda humanitária nos países africanos: Malawi, Madagascar, Moçambique e República Democrática do Congo. Duas destas caravanas são para atendimentos na área da saúde aos acolhidos no Projeto Nação Ubuntu, no Malawi, e no Acolher Moçambique, em Moçambique.

“Para as caravanas da saúde temos uma necessidade grande para a participação de médicos que podem ser de qualquer especialidade, incluindo pediatras, ginecologistas, clínicos gerais…Nós tentamos ir para uma caravana com no mínimo 10 profissionais da medicina para atender em torno de duas mil pessoas”, explica Wania Faria, coordenadora de caravanas da FSF.

Para os Projetos Órfãos do Congo, na República Democrática do Congo, e Ação Madagascar, em Madagascar, as caravanas agendadas são gerais, ou seja, qualquer profissional de qualquer área de atuação pode participar.

“As caravanas são sempre de muita esperança e amor para atender populações com tantas e diferentes necessidades”, resume Wania Faria.

Caravanas da Fraternidade sem Fronteiras: é vivenciar uma experiência fraterna ao viajar para conhecer de perto os acolhidos, colaboradores e o dia-a-dia nos centros de acolhimento dos projetos da FSF. As caravanas são organizadas com a participação de padrinhos/madrinhas voluntários para Moçambique, Madagascar, República Democrática do Congo e Malawi, na África e para o Estado de Roraima, no Brasil. Para participar é preciso ser madrinha ou padrinho de um dos projetos da FSF e ter mais de 18 anos.

Agenda Primeiro Semestre 2023:

Projeto Acolher Moçambique, em Moçambique

18 de fevereiro a 1º de março

Caravana da Saúde

Projeto Ação Madagascar, em Madagascar

15 de março a 02 de abril

Caravana Geral

Projeto Órfãos do Congo, na República Democrática do Congo

17 a 29 de março

Caravana Geral

Projeto Nação Ubuntu, no Malawi:

04 a 18 de abril

Caravana da Saúde

SERVIÇO:

Todos os custos da viagem são de responsabilidade do caravaneiro.

Mais informações e inscrições: https://www.fraternidadesemfronteiras.org.br/destino-caravanas/

Mais informações também por este telefone: (67) 984755638