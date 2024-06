22º Arraial de Santo Antônio começa nesta quarta-feira em Campo Grande

Em ritmo de ajustes finais, uma das mais tradicionais festas juninas está chegando! A Festa do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, organizada pela Prefeitura Municipal, começa nesta quarta-feira (12) com shows de artistas renomados, espaço para as crianças se divertirem e comida típica, e segue até domingo, dia 16 de junho, na Praça do Rádio Clube.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), também contará com uma área destinada à venda de artesanatos, onde os

visitantes poderão adquirir produtos confeccionados por artesãos locais, promovendo a economia solidária e a valorização da cultura regional.

Na primeira noite, a animação musical fica por conta do Grupo Tradição, com início às 19h. Ainda no dia 12 de junho, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano se apresenta às 21h.

Na quinta-feira (13), dia de Santo Antônio, haverá procissão dos fiéis do padroeiro de Campo Grande com saída prevista às 18h da Catedral Santo Antônio em direção até a Praça do Rádio Clube. Às 19h será celebrada a Santa Missa no local. Os shows da noite ficam por conta da Fraternidade São João Paulo II às 20h, e na sequência, a dupla sertaneja João Haroldo e Betinho, às 21h30.

Na sexta-feira (14), a animação fica por conta da dupla Pedro e Evandro às 19h, Tostão e Guarani às 20h e Trio Violada às 21h. No dia 15, às 19h, Max Henrique agita a penúltima noite de festa no Arraial às 19h, e às 21h, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio se apresenta às 21h. O encerramento dos shows, no domingo (16), fica por conta do grupo de forró Ipê da Serra às 18h, seguido da dupla sertaneja Alex e Ivan, que se apresenta às 20h.

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande também é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais sem fins lucrativos que veem neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de produtos durante todos os dias de evento. As 25 barracas que serão montadas na festa terão autorização para a comercialização de alimentos, bebidas e artesanatos nos cinco dias de festa.

Evento: 22ª edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Data: 12 a 16 de junho

Local: Praça do Rádio Clube

Endereço: Avenida Afonso Pena e Rua Barao do Rio Branco, com Rua Padre Joao Crippa e Rua Pedro Celestino

Horário: A partir das 18h

Entrada: Gratuita

