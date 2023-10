20º edição do Japão Fest em Dourados já possui data

Uma das celebrações mais aguardadas do Calendário Cultural de Dourados, o Japão Fest, está marcada para os dias 10, 11 e 12 de novembro. O evento, que chega à sua 20ª edição, é uma tradição cultural e gastronômica organizada pelo Clube Nipo-Brasileiro, com o apoio da Prefeitura de Dourados.

Na última segunda-feira, o prefeito Alan Guedes se reuniu com a diretoria do Clube Nipo-Brasileiro para discutir os detalhes da organização do festival. No ano passado, a festa voltou a ser realizada após dois anos de ausência devido à pandemia da Covid-19, atraindo aproximadamente 12 mil pessoas.

O prefeito Alan Guedes reafirmou o compromisso da Prefeitura de Dourados em apoiar o Japão Fest, que já se tornou um patrimônio cultural da cidade. Ele ressaltou a importância econômica do evento, que movimenta a economia local durante os três dias de celebração, atraindo visitantes de toda a região.

“Estou muito satisfeito por ter sido o prefeito que firmou essa parceria com o Clube Nipo-Brasileiro para o Japão Fest no ano passado, e vamos estar juntos mais uma vez nesta edição. Temos todo interesse em fomentar esse evento e agradeço à diretoria por me convidar e estaremos presentes”, afirmou Alan Guedes. Ele também assegurou que a Prefeitura fornecerá suporte logístico para garantir o melhor acesso dos visitantes à região onde está localizada a sede campestre da entidade.

O presidente do Clube Nipo-Brasileiro, Silvio Nasu, destacou a importância da parceria com a Prefeitura de Dourados para a retomada da festa no ano passado. Para a edição deste ano, a organização do Japão Fest está focada em melhorar a estrutura para receber um número ainda maior de pessoas.

“Estamos aprimorando a infraestrutura para acomodar mais visitantes. O Japão Fest cresceu consideravelmente, e nós estamos acompanhando essa evolução, proporcionando maior conforto aos visitantes. Com o apoio da Prefeitura de Dourados, pretendemos melhorar a logística e facilitar o acesso do público”, afirmou Nasu, que estava acompanhado dos diretores Roberto Tadao Ito, Roberto Kassuya e Elizabet Nasu.

O Japão Fest será realizado na sede campestre do Clube Nipo-Brasileiro, situada na rua Bertoldo Miranda Barros, 1301, Jardim Flórida II. A expectativa é que esta edição supere o sucesso do ano passado, consolidando o Japão Fest como um evento imperdível no cenário cultural e gastronômico de Dourados e região.

Com informações da Prefeitura de Dourados