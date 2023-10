Campo Grande se torna novo lar para estrangeiros em busca de oportunidades

Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, tem se destacado como um novo lar para inúmeros estrangeiros que buscam melhores condições de vida e oportunidades profissionais. A cidade atrai indivíduos de diversas nacionalidades devido à disponibilidade de empregos em variados setores e à qualidade de vida que oferece.

Na última semana, a Prefeitura de Campo Grande disponibilizou impressionantes 2.722 vagas de emprego em um único dia, ilustrando a abertura de oportunidades laborais na região. Esse fenômeno não passou despercebido pela venezuelana Ylenis del Valle Rodriguez Camaray, que encontrou motivos de sobra para fazer de Campo Grande o seu novo lar. Sua decisão foi impulsionada pela perspectiva de trabalho e pelos serviços médicos especializados para seu filho, portador de necessidades especiais.

“Vim pelo trabalho e pelos médicos especialistas para o meu filho. Ele tem transtorno de linguagem e retardo moderado leve. Aqui eu já consegui encaminhamento para o neurologista, tudo no sistema público, não paguei nada”, conta Ylenis, destacando a diferença no suporte que seu filho recebe em relação à sua terra natal.

A experiência de Ylenis reflete o cenário difícil vivido na Venezuela, tornando o acesso a tratamentos adequados praticamente impossível. Seu filho, Brayner, de 17 anos, agora recebe o cuidado adequado e demonstra progresso em sua condição. “Ele tem progredido muito aqui e já diz até que quer trabalhar. Ele não quer voltar de jeito nenhum para a Venezuela e diz que só quer ir para visitar a avó”, revela Ylenis.

Outra venezuelana, Ana Karina Reyes Amarista, também encontrou um novo começo em Campo Grande, orientada por sua família que já residia na cidade. Enfrentando as adversidades iniciais, como o clima frio, ela rapidamente se adaptou e conquistou um emprego no Comper. Hoje, após dez meses, Ana Karina se declara feliz com sua vida na cidade.

Ylenis e Ana Karina fazem parte de uma estatística positiva que mostra a crescente empregabilidade de estrangeiros em Campo Grande. Apenas em 2023, 267 estrangeiros, sendo 192 venezuelanos, encontraram oportunidades de trabalho na cidade. Em agosto deste ano, dos 52 estrangeiros contratados, 45 eram venezuelanos.

Os índices de emprego na capital sul-mato-grossense permanecem em ascensão, mesmo após os desafios impostos pela pandemia. Em 2021, Campo Grande registrou recordes na criação de postos de trabalho formais, com um saldo positivo de mais de 13.000 vagas. Em 2022, o cenário se manteve promissor, com um saldo de mais de 12.000 novas vagas.

Em agosto deste ano, foram gerados 921 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os setores de Serviços e Comércio foram os destaques do mês, juntamente com a Agropecuária, que proporcionalmente ampliou o contingente de vagas. A Indústria também contribuiu, criando 97 novas vagas, principalmente na fabricação de produtos alimentícios. O único segmento que apresentou mais demissões que admissões foi a Construção.

Willian dos Santos do Nascimento, Analista de Recursos Humanos da loja Comper da Brilhante, destaca o grande número de vagas disponíveis na rede de supermercados, incluindo uma alta demanda por colaboradores externos, como venezuelanos, cubanos e bolivianos. Ele ressalta a parceria com a Prefeitura no processo de integração desses profissionais.

Através dos dados da PNAD/Contínua do segundo trimestre de 2023 divulgados pelo IBGE, fica evidente que Campo Grande se destaca a nível nacional, com a menor taxa de desocupação entre as capitais do país, registrando 3,0%, bem abaixo da média nacional de 8,0% e da média do estado, que é de 4,1%.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

