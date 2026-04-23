16 de maio: Michel Teló fará show no Parque das Nações Indígenas com entrada gratuita

A Semana S, que acontece em todo o Brasil, terá programação especial em Campo Grande entre os dias 15 e 17 de maio. Um dos destaques é o show gratuito do cantor Michel Teló, marcado para o dia 16 de maio, um sábado, no Parque das Nações Indígenas. A apresentação acontecerá a partir das 19h. Ao longo do dia, diversas atividades culturais, esportivas e de lazer estarão sendo realizadas no local, todas abertas ao público.

Compondo a programação do dia, o parque receberá ações como atividades físicas, massoterapia, bioimpedância e feira do clube de benefícios. Antes do show principal, o público também poderá acompanhar uma apresentação da Orquestra Jovem do Sesc Mato Grosso do Sul.

Segundo o diretor regional do Sesc, Vitor Mello, a escolha do parque busca ampliar o acesso da população. “Dentro da programação da Semana S do comércio é a primeira vez que escolhemos fazer no Parque das Nações Indígenas, justamente por essa ampla oferta que o Sesc tem: a parte cultural, de lazer, e assistência. Essa decisão veio em dar oportunidade para mais pessoas participarem desse evento, quanto mais pessoas tiverem conhecimento e participarem é melhor”, afirmou ele.

A programação da Semana S ocorre em todo o País nos dias 11 e 18 de maio, mas em Campo Grande as atividades se concentram entre os dias 15 e 17. No domingo (17), também acontece o Circuito Sesc de Corrida, com etapa no Horto Florestal.

A expectativa é reunir cerca de 15 mil pessoas nos três dias de evento, incluindo caravanas vindas do interior do Estado.

Sorteio de prêmios

Durante a programação, haverá sorteio de prêmios para os participantes, entre as premiações estão hospedagens em Bonito, atrações, além de uma moto 0 km. “Aqueles que realizarem a inscrição no site, já estarão concorrendo a esses vários prêmios. Durante a Semana S explicaremos melhor, mas já adiantamos que são prêmios para todos os gostos e vale a pena participar”, finalizou Mello.