De 13 a 19 de maio, Campo Grande será tomada pelo teatro e circo, com a 15ª Mostra Boca de Cena – Semana de Teatro e Circo de Mato Grosso do Sul. Serão 52 espetáculos com diversos temas, apresentados no Teatro Aracy Balabanian, Praça Ary Coelho, e na Lona da Mostra, tudo gratuito. A mostra também contará com o VIII Seminário Estadual de Teatro e o primeiro Seminário de Circo, que discutirá as políticas públicas reservadas para a área e sobre o fazer e pensar da arte. O termo “Boca de Cena”, indica o local mais adiante do palco do teatro, onde o ator pode falar e fazer monólogos.

Conforme uma das organizadoras da mostra, Fernanda Kunzler, a semana também contará com performances, números e esquetes, envolvendo seis municípios de Mato Grosso do Sul. “Acreditamos que será um momento bastante produtivo, não só para quem trabalha na área, mas também para a população, que poderá ver a produção cultural, teatral e circense que existe no Estado”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

“Junto às apresentações, também temos um momento de formação que são os seminários. Nós temos o seminário de teatro, sendo a oitava edição, e o primeiro seminário de circo. E dentro do seminário de circo vai ter uma oficina prática circense. E no seminário de teatro nós vamos poder falar aí sobre a conjuntura do teatro no país inteiro, as políticas públicas, a retomada do Ministério da Cultura e também as políticas públicas locais, do Mato Grosso do Sul”, complementa Kunzler.

O Boca de Cena era realizado tradicionalmente a partir do dia 27 de março, em alusão ao Dia Nacional do Circo e Dia Internacional do Teatro, mas este ano a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), uma das responsáveis pela organização, com a OSCIP Flor e Espinho e os colegiados setoriais de Teatro e Circo acordaram em realizar a mostra no mês de maio, devido às questões burocráticas e proximidade com datas de outros eventos culturais. Conforme a Fundação, até 2018 a mostra já havia apresentado 123 peças com um público de 22 mil pessoas.

“Além de celebrar o Teatro e Circo do Estado, a Mostra tem como objetivos: fomentar, incentivar o intercâmbio cultural entre artistas de Mato Grosso do Sul; promover a formação interna dos colegiados e proporcionar à população o acesso às produções culturais locais”, explica o edital de fomento da mostra.

Ano de homenagens

Nesta edição, a mostra irá homenagear os atores Lú Bigatão e Fernando Cruz, na área do teatro, e Malu Morenah e Laila Pulchério, no circo. As homenagens estão previstas para serem realizadas durante a solenidade de abertura, no dia 13 de maio, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian.

Lú Bigatão Rios é atriz formada pela EAD/USP (Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo), jornalista formada pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e mestre em Meio Ambiente pela Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal). Ela atua no teatro, no audiovisual e na educação ambiental. São 40 anos dedicados ao teatro, em que atuou em mais de 50 espetáculos, escrevendo, dirigindo e/ou produzindo.

Fernando Cruz, nascido em Porto Alegre (RS), em 1963, atua e milita nas artes públicas desde os anos 1980 no Teatro Imagináro Maracangalha, criado em 2006, em Campo Grande. Ele é ator, diretor e pesquisador em Teatro de Rua e Documental, Cultura Popular, Agitprop (Agitação e Propaganda), Intervenção, Performance e Cortejo. É licenciado em Artes Visuais pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e especialista em Ciências da Linguagem/Estudos Literários pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com pesquisa em transposição da literatura medieval para dramartugia de rua. Atuou como Conselheiro Nacional de Cultura do Ministério da Cultura, de 2010 a 2014. Além disso, é articulador da RBTR (Rede Brasileira de Teatro de Rua).

Malu Morenah é formada pela extinta Academia Piolin de Artes Circenses (1978-1982, SP) em acrobacia aérea, contorcionismo e funambulismo. Profissional sindicalizada das Artes Cênicas desde 1980, teve enfoque na preparação do ator sob a estética e a coreografia cênica da linguagem do circo-teatro. Nos últimos anos, tem colabordo com projetos de parceiros em outras capitais e festivais em países da América Latina. Também faz locuções para audiovisuais em português e castelhano.

Laila Pulchério é formada em relações públicas, produtora cultural e fotógrafa. Atua no Circo do Mato – Grupo de Artes Cênicas, em Campo Grande, desde 2003. É responsável pela administração, elaboração de projetos, registros fotográficos e de vídeos, operação de som e luz de alguns espetáculos, comunicação, além da manutenção do espaço. Ao longo desses mais de 20 anos com o Circo do Mato, Laila fotografou e produziu vídeos de toda trajetória do grupo, estudos, pesquisas, reformas da sede, produções de espetáculos, projetos e, naturalmente, todos os trabalhos artísticos do grupo. Participa dos colegiados de circo e de teatro na capital e no estado.

Programação

Ainda conforme Kunzler, o Boca de Cena este ano conta com uma organização da sociedade civil, que faz a representação financeira e logística de toda mostra, que surge a partir de uma demanda entre os colegiados de teatro e circo. “A partir disso, a partir da nossa realidade, do que a gente acredita, do que nós gostaríamos que fosse essa semana de celebração, de formação, nós propusemos e estamos tentando realizar da melhor forma possível e a gente acredita que vamos chegar ao nosso objetivo”, argumenta.

Ela destaca que a programação foi pensada para que não houvesse conflito nos horários das apresentações, possibilitando que o público assista até quatro espetáculos por dia, em locais próximos, para que o deslocamento seja facilitado.

“Essa centralização ali pode facilitar que você participe de mais de uma apresentação, todas as apresentações são gratuitas, com essa diversidade, para público de diversas idades, criança, adolescente, adulto, todos com uma classificação bem diversa, de linguagens diversas, de estéticas diferentes. Nós estamos muito otimistas com a mostra Boca de Cena desse ano”, explica.

Segunda-feira (13)

14h – Espetáculo teatral “Todo redemoinho começa com um Sopro”, por Teatro Cia OFIT. Local: Teatro Aracy Balabanian, classificação 14 anos.

14h30: Espetáculo de circo: Gran FinaLLe, por Cia Pisando Alto. Local: Lona Boca de Cena, ao lado do Memorial da Cultura.

18h: Performance “Querô – Índia Mendiga”, de Alessandra Tavares. Local: Teatro Aracy Balabanian, classificação 16 anos.

18h20: Espetáculo teatral “Tekoha”, Imaginário Maracangalha Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno”, do Teatro Imaginário Maracangalha. Local: em frente ao Teatro Aracy Balabanian, classificação livre.

O restante da programação pode ser conferida no site da Fundação de Cultura, por meio do link: https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/programacao-15a-mostra-boca-de-cena/

