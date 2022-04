Valor da Produção Agropecuária de MS deve chegar a cerca de 77 milhões em 2022

Segundo o levantamento de março do Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento), o VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) do estado de Mato Grosso do Sul deve chegar a 77 bilhões em 2022. A estimativa de janeiro era de 79,9 bilhões, com um crescimento de 17,85% no VBP no período de 2020 a 2022.

O estado continua em 7° lugar no ranking nacional, com uma porcentagem de 6,3%. Os produtos da lavoura com maior valor no Mato Grosso do Sul são a soja, com 28.565,6 milhões e o milho com 17.171,9 milhões. Já entre a pecuária, os bovinos lideraram os valores, com 16.643,8 milhões, seguido pelo frango com 3.289,9 milhões. Os valores de produção de leite e ovos não foram tão expressivos, com 220,5 mil e 311,5 mil respectivamente.

O que é o VBP?

O VBP é um indicador que mostra a atividade das lavouras e pecuária no decorrer do ano, e os cálculos são baseados nos volumes de produção e preços médios da agricultura/pecuária de cada estado, e é publicado mensalmente pelo Mapa.