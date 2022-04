Operação Semana Santa 2022 começa amanhã nas rodovias federais de MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia amanhã (14), a Operação Semana Santa 2022, nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, seguindo até o domingo (17), com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais.

Durante o período, a PRF vai manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, com cerca de 40 etilômetros à disposição dos policiais no estado, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

No Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas BRs 060, 158, 163, 262, 267, 359, 376, 419, 436, 463 e 487, que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Restrição de tráfego

No Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes.

Operação Semana Santa 2021

Em 2021, durante a Operação Semana Santa, foram registrados 16 acidentes, sendo 5 considerados graves. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada.

Autuações Gerais

Foram registrados 1.252 autos de infrações gerais.

Alcoolemia

A PRF realizou 13 testes com o etilômetro nas rodovias federais do MS; 17 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 6 destes condutores foram presos.

Orientações para quem vai pegar a estrada: