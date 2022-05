Setor florestal gerou 1.075 vagas de emprego no primeiro trimestre de 2022

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a produção do setor florestal em Mato Grosso do Sul gerou 1.079 novas vagas de emprego no primeiro trimestre de 2022. Este total representa cerca de 26.57% das 4.046 novas vagas de emprego que foram geradas na agropecuária no período.

Dessas novas vagas admitidas, 409 foram na área de florestas plantadas e 668 na área de atividades de apoio. No total, a produção florestal gerou 7.845 empregos no estado, o que corresponde a 9,63% dos cerca de 81,4 mil postos de trabalho na agropecuária.

O coordenador técnico da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), André Nunes, falou sobre setor. “Os empregos do setor deverão ser impulsionados com a instalação de uma nova indústria em Ribas do Rio Pardo. A expectativa é que sejam geradas 3 mil novas vagas”.

Qualificação

Com a crescente demanda no setor, teve início em abril o curso técnico em floretas plantadas, com 40 alunos na primeira turma. O curso aconteceu em Três Lagoas. Essa capacitação ocorre de forma presencial no sindicato rural do município, e também é pioneira do segmento ofertado pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), ofertada em todo o país, para preparar mão-de-obra profissional.

Exportação

A comercialização dos produtos florestais entre os meses de janeiro e março deste ano, ultrapassou cerca de 1,09 milhões de toneladas, número 15,4% superior ao mesmo período anterior, que chegou a 946,2 mil em volume exportado.

Já a receita com as mercadorias comercializadas foi de US$ 346,3 milhões, aumento de 14,3% aos US$ 303 milhões comparados ao primeiro trimestre anterior. A principal importadora de produtos florestais do Mato Grosso do Sul foi a China, com 48,6% da receita total. Em seguida vem os Estados Unidos com 10,6% e a Itália com 10,4%.

Com informações do Sistema Famasul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.